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طاقم حكام سعودي في مونديال الأندية

11/4/2023 2:27:25 PM
(MENAFN- Al Watan) اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA طاقم حكام سعوديا، بقيادة حكم الساحة الدولي محمد الهويش، للمشاركة في كأس العالم للأندية التي ستستضيفها جدة من الـ12 حتى الـ22 من ديسمبر المقبل.
تضم القائمة، إلى جانب الهويش، الحكمين الدوليين المساعدين خلف الشمري وياسر السلطان.
وتستعد جدة لاستضافة البطولة التي تشارك فيها مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، وستشهد 7 مواجهات قوية بين 7 أندية على مدى 11 يوما.

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