طاقم حكام سعودي في مونديال الأندية

(MENAFN
- Al Watan) اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA طاقم حكام سعوديا، بقيادة حكم الساحة الدولي محمد الهويش، للمشاركة في كأس العالم للأندية التي ستستضيفها جدة من الـ12 حتى الـ22 من ديسمبر المقبل.
تضم القائمة، إلى جانب الهويش، الحكمين الدوليين المساعدين خلف الشمري وياسر السلطان.
وتستعد جدة لاستضافة البطولة التي تشارك فيها مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، وستشهد 7 مواجهات قوية بين 7 أندية على مدى 11 يوما.
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