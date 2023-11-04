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اللوكيميا والمايلوما أشهر أمراض الدم

11/4/2023 2:27:15 PM
(MENAFN- Al Watan) أوضح، رئيس رابطة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأمراض الدم البروفيسور أحمد طراوه، أن هناك أنواعًا مختلفة من أمراض الدم، مثل تجلط الدم واللوكيميا والميلوما والأنيميا المنجلية والثلاسيميا وغيرها الكثير، والتي أصبحت الآن مع تقدم البحث والتطوير من الممكن علاجها وتخفيف الأعراض الناجمة عنها بشكل أفضل. ويعتبر التشخيص هو المحور الأهم في العلاج، حيث إن التشخيص الدقيق والمبكر يسهم بشكل كبير في العلاج. جاء ذلك من خلال مؤتمر أمراض الدم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي صاحبه ملتقى شرق المتوسط الخامس للهيموفيليا والندوة الخليجية الرابعة لأمراض النزاف والتجلط، بالتعاون مع شركة فايزر السعودية بفندق انتركونتننتال بجدة.وأوضحت وزارة الصحة سابقا أنه يختلف انتشار أمراض الدم الوراثية (الأنيميا المنجلية والثلاسيميا) بين مناطق المملكة، حيث تسجل أعلى المعدلات في المنطقتين الشرقية والجنوبية، بينما تكون المعدلات منخفضة في المناطق الوسطى والشمالية. وأشاد الدكتور أحمد طراوه بالتنظيم الكبير للمؤتمر، والذي يأتي في دورته الخامسة وبأهمية انعقاد مثل هذه المنتديات العلمية والتي تهدف إلى تزويد الحضور بآخر التحديثات في أبحاث أمراض الدم والتشخيص والعلاج، وتعزيز معارفهم ومهاراتهم في هذا المجال.
كما أكد على اهتمام المملكة بتطوير المنظومة الطبية والتثقيف الصحي أساليب مختلفة، منها تنظيم المؤتمرات الكبرى والتي تضم أكبر الاستشاريين في منطقة الشرق الأوسط والعالم، والتي توفر منصة للباحثين والأطباء لتقديم أحدث نتائج البحوث والدراسات السريرية. إضافة إلى الجلسات العلمية، تضمن مؤتمر أمراض الدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضًا ورش عمل وحلقات نقاش حول مواضيع مختلفة تتعلق بأمراض الدم لتعزيز تبادل المعرفة والخبرة في مجال أمراض الدم ورعاية المرضى.

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