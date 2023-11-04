وزير الخارجية يشارك في الاجتماع التنسيقي العربي المنعقد في عمّان - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في أعمال الاجتماع التنسيقي لعدد من وزراء الخارجية العرب ومنظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة الأردنية عمان، وذلك في سياق الجهود للتوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما تسببه من كارثة إنسانية.
وضم الاجتماع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزراء خارجية الإمارات، ودولة قطر، ومصر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
ومن المقرر أن يعقد الوزراء بعد الاجتماع التنسيقي اليوم اجتماعا مشتركا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي وصل إلى مقر المؤتمر، يؤكد خلاله الوزراء الموقف العربي الداعي لوقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل للقطاع ويبحثون مع بلينكن كل تداعيات وسبل إنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها.
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