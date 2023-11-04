Saturday, 04 November 2023 11:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الخارجية يشارك في الاجتماع التنسيقي العربي المنعقد في عمّان - جريدة الوطن السعودية

11/4/2023 2:27:02 PM
(MENAFN- Al Watan) شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في أعمال الاجتماع التنسيقي لعدد من وزراء الخارجية العرب ومنظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة الأردنية عمان، وذلك في سياق الجهود للتوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما تسببه من كارثة إنسانية.
وضم الاجتماع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزراء خارجية الإمارات، ودولة قطر، ومصر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
ومن المقرر أن يعقد الوزراء بعد الاجتماع التنسيقي اليوم اجتماعا مشتركا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي وصل إلى مقر المؤتمر، يؤكد خلاله الوزراء الموقف العربي الداعي لوقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل للقطاع ويبحثون مع بلينكن كل تداعيات وسبل إنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها.

MENAFN04112023000089011017ID1107371665

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث