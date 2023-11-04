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ملك الأردن يلتقي وزراء الخارجية المشاركين في اجتماع غزة الوزاري - جريدة الوطن السعودية

11/4/2023 2:27:02 PM
(MENAFN- Al Watan) التقى العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم وزراء الخارجية العرب المشاركين في اجتماع عمان – غزة الوزاري الذي يستضيفه الأردن في سياق جهود وقف الحرب على غزة .
وأكد العاهل الأردني ضرورة مواصلة التنسيق العربي للحديث بصوت واحد مع المجتمع الدولي حول التطورات الخطيرة في غزة، مشدداً على أنه من واجب الدول العربية الضغط على المجتمع الدولي والقوى الدولية الفاعلة لوقف الحرب على غزة، وإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل مستمر وحماية المدنيين.
وأعاد العاهل الأردني التأكيد على أن الحل العسكري أو الأمني لن ينجح في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بل إن السبيل الوحيد هو حل سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، معرباً عن رفض الأردن التام لأي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة،
فهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة.

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