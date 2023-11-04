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التبرعات السعودية لإغاثة شعب غزة تتجاوز 282 مليون ريال - جريدة الوطن السعودية

11/4/2023 2:27:02 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر منصة "ساهم" تبرعات تجاوزت 282 مليون ريال.
حيث قام أكثر من 480 ألف شخص بالتبرع لصالح جهود إغاثة الشعب الفلسطيني في استجابة واسعة للحملة التي بادر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بالتبرع فيها بمبلغ 50 مليون ريال.

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