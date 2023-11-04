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لا خيل عندك تهديها ولا مال

11/4/2023 2:23:39 PM
(MENAFN- Al Watan) من المؤسف حقًا، والمؤسف جدًا، بل ومن المؤلم والمؤلم جدًا أيضا، أن يوجد على هذا الكوكب عربي ينتقد أي شكل من أشكال التعاطف مع أخوتنا الفلسطينيين المواطنين العزل في الأراضي المحتلة، من سكان غزة على وجه الخصوص، بحجة أن الفسطينيين هم من أشعلوا فتيل وشرارة هذه الحرب غير المتكافئة.
فرغم الأشلاء المتناثرة هنا وهناك، ورغم أنهار الدم التي سالت ومازالت تسيل على قارعة الطرقات، ورغم السلوك الفوضوي وكثافة المجازر التي ترتكبها الآلة الصهيونية بحق النساء الثكالى والأطفال الرضع، لعدم وجود رادع يردعها ويلجم جماحها، مع كل ذلك يوجد هناك من يلوم مشاعرنا حين تتأثر وتتألم لتلك الأحداث المؤسفة.
يوترني جدًا أمثال هؤلاء، أصاحب القلوب الباردة، الذين يشعرونك بأن الصهاينة اليهود المحتلين ما هم إلا حمل وديع ساقته الأقدار وسط قطعان من الذئاب الجائعة، التي ما برحت تقتات من جيفهم العفنة، لا أدري كيف يفكر هؤلاء وعلى أي منطق استندوا حتى بلغ بهم الأمر أن ينكروا على المتعاطفين تعاطفهم، كيف أسقطوا من قاموسهم فجأة سبعين عامًا من الاحتلال والاضطهاد والتنكيل، والقتل العشوائي بحق أصحاب الأرض.
مؤلم جدًا أن يصدر منهم ذلك السلوك، بالتزامن مع ما نرى ونسمع من تعاطف الشعوب غير العربية على مستوى العالم أجمع لقضية جذبت اهتمام الرأي العام، وأصبحت قضية كل الشعوب، أصحاب هذا التصرف مع كل أسف يصح فيهم قول المتنبي حين قال: ((لا خيل عندك تهديها ولا مال... فليسعد النطق إن لم تسعد الحال)).

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