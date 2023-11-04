كنوز السعودية تفوز بجائزة ماركوم الدولية للأعمال الإبداعية

(MENAFN
- Al Watan) فازت مبادرة ((كنوز السعودية)) من مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام بجائزة ماركوم الدولية للأعمال الإبداعية عن فيديو ترويجي أنتجته للتعريف بالمبادرة.
تعد جائزة ((ماركوم)) مسابقة إبداعية دولية، تعترف بالإنجازات المتميزة، وتمنحها منظمة التسويق والاتصال (AMCP) في دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية سنويًا منذ 2004، وهي من بين الجوائز الدولية المتخصصة التي يتنافس للحصول عليها كل عام نحو 6 آلاف مؤسسة وشركة من بلدان مختلفة.
وتهدف ((كنوز السعودية))، التي تندرج تحت مظلة برنامج تنمية القدرات البشرية، إلى توثيق الثراء الثقافي والإسهام الحضاري والفكري، وإبراز قصص نجاح المواطن السعودي على جميع الأصعدة.
وقد أنجزت المبادرة عددًا من الأفلام الوثائقية والسلاسل التوثيقية، منها: ((ماذا يأكل السعوديون، ومرحلة صعبة، ونورس العرب، وعلى حدٍّ سواء، وحجة الرسول، وأطلس السعودية، ومن هالأرض)).
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