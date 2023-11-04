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كنوز السعودية تفوز بجائزة ماركوم الدولية للأعمال الإبداعية

11/4/2023 2:23:38 PM
(MENAFN- Al Watan) فازت مبادرة ((كنوز السعودية)) من مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام بجائزة ماركوم الدولية للأعمال الإبداعية عن فيديو ترويجي أنتجته للتعريف بالمبادرة.
تعد جائزة ((ماركوم)) مسابقة إبداعية دولية، تعترف بالإنجازات المتميزة، وتمنحها منظمة التسويق والاتصال (AMCP) في دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية سنويًا منذ 2004، وهي من بين الجوائز الدولية المتخصصة التي يتنافس للحصول عليها كل عام نحو 6 آلاف مؤسسة وشركة من بلدان مختلفة.
وتهدف ((كنوز السعودية))، التي تندرج تحت مظلة برنامج تنمية القدرات البشرية، إلى توثيق الثراء الثقافي والإسهام الحضاري والفكري، وإبراز قصص نجاح المواطن السعودي على جميع الأصعدة.
وقد أنجزت المبادرة عددًا من الأفلام الوثائقية والسلاسل التوثيقية، منها: ((ماذا يأكل السعوديون، ومرحلة صعبة، ونورس العرب، وعلى حدٍّ سواء، وحجة الرسول، وأطلس السعودية، ومن هالأرض)).

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