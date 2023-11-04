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دراسة تكشف أسباب جديدة لحدوث الإغماء

11/4/2023 2:23:38 PM
(MENAFN- Al Watan) لا يمكن للشخص أن يفقدَ الوعي إلا إذا كان هناك اضطراب عام في وظيفة الدماغ. ويحدث هذا الاضطراب عادةً بسبب انخفاض تدفق الدَّم الكُلي إلى الدماغ. هذا هو السبب التقليدي الذي يعرفه الأطباء، ولكن لا تزال هناك العديد من الألغاز: ما الذي يسبب تغير تدفق الدم لدى شخص ما تلقائيا؟ وما هي أجزاء الدماغ التي تلعب دورا رئيسيا؟
يقدم بحث جديد أجري على الفئران، ونشر هذا الأسبوع في مجلة Nature، فهما أوثق للآليات الأساسية وراء الإغماء.
ويفترض الباحثون أن تنشيط الخلايا العصبية التي تربط القلب والدماغ يمكن أن يؤدي إلى نوبة إغماء.
يقول فينيت أوغستين، أستاذ مساعد في علم الأعصاب في جامعة كاليفورنيا وأحد مؤلفي الدراسة: "هذه هي الخطوة الأولى لإظهار أن هناك ما هو أكثر بكثير من الإغماء من مجرد انخفاض تدفق الدم".
وأضاف: "يلعب انخفاض تدفق الدم دورا، ولكن هناك دوائر دماغية أخرى تلعب دورا آخرا". "الأمر ليس بهذه البساطة مثل ما تقوله كتب الطب لأمراض القلب."
على وجه التحديد، وجد الباحثون أن الخلايا العصبية الموجودة أسفل الجمجمة ترسل إشارات من القلب إلى الدماغ تؤدي إلى انخفاض في معدل ضربات القلب وضغط الدم ومعدل التنفس. وهذا بدوره قد يؤدي إلى أكثر أنواع الإغماء شيوعا - ما يسميه العلماء "الإغماء الانعكاسي" - والذي يمكن أن ينتج عن الجفاف أو رؤية الدم أو فترات طويلة من الوقوف.
ما الذي يسبب الإغماء عند البشر؟
قبل البحث الجديد، أدرك العلماء أن الناس يغمى عليهم عندما لا يكون هناك ما يكفي من الدم الذي يدخل أو يخرج من القلب، مما يقطع تدفق الدم إلى الدماغ.
في معظم الأحيان، لا يكون الإغماء مقلقا ما لم يفقد شخص ما الوعي أثناء القيادة أو يصيب نفسه أثناء السقوط.
ويصاب البشر بالإغماء من الاستجابات العاطفية لسماع أخبار سيئة أو حتى شيء مضحك - على الأرجح لأن أجسامهم تفرط في تنشيط نظامهم العصبي السمبتاوي.
في حين أن الأطباء ليس لديهم حاليا طرق لمنع نوبات الإغماء التلقائي، يقول الباحثون إن استهداف الخلايا العصبية التي تم تحديدها في الدراسو يمكن أن يكون أحد الأساليب. على سبيل المثال، يمكن للأطباء إزالة أو استبدال جينات معينة تشارك في مسار العصب المبهم.

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