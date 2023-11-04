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جامعة جدة توقع اتفاقية تعاون مع الصحة في مجال الإمداد الصحي

11/4/2023 2:23:38 PM
(MENAFN- Al Watan) وقعت جامعة جدة ممثلة في كلية الأعمال اليوم، اتفاقية تعاون مع وزارة الصحة في مجال الإمداد الصحي، ضمن برنامج مجال تركيز الجامعة أحد أهم برامج رؤية الجامعة السعودية الحديثة الذي يمثل ميزة تنافسية سعياً في التفرد.
ويأتي اختيار اللوجستيات كمجال للتركيز ليتواءم بشكل كامل مع برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية أحد برامج رؤية المملكة 2030. والتي تسعى إلى تعزيز التنافسية للمملكة في جميع المجالات الاقتصادية العالمية.
وتهدف الاتفاقية إلى تمكين القدرات البشرية بمجال سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية من خلال تنظيم الفعاليات والندوات والبرامج التدريبية، كذلك إجراء البحوث الأكاديمية والميدانية والأبحاث والتطوير بمجالات وزارة الصحة وغيرها من المجالات التي تحقق مواءمة مخرجاتها مع احتياجات وزارة الصحة.

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