جامعة جدة توقع اتفاقية تعاون مع الصحة في مجال الإمداد الصحي

(MENAFN
- Al Watan) وقعت جامعة جدة ممثلة في كلية الأعمال اليوم، اتفاقية تعاون مع وزارة الصحة في مجال الإمداد الصحي، ضمن برنامج مجال تركيز الجامعة أحد أهم برامج رؤية الجامعة السعودية الحديثة الذي يمثل ميزة تنافسية سعياً في التفرد.
ويأتي اختيار اللوجستيات كمجال للتركيز ليتواءم بشكل كامل مع برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية أحد برامج رؤية المملكة 2030. والتي تسعى إلى تعزيز التنافسية للمملكة في جميع المجالات الاقتصادية العالمية.
وتهدف الاتفاقية إلى تمكين القدرات البشرية بمجال سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية من خلال تنظيم الفعاليات والندوات والبرامج التدريبية، كذلك إجراء البحوث الأكاديمية والميدانية والأبحاث والتطوير بمجالات وزارة الصحة وغيرها من المجالات التي تحقق مواءمة مخرجاتها مع احتياجات وزارة الصحة.
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