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وزير الداخلية يرعى تخريج الدفعة 41 لعام 2023 من جامعة نايف للعلوم الأمنية

11/4/2023 2:23:38 PM
(MENAFN- Al Watan) يرعى وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الأمير عبدالعزيز بن سعود بعد غدٍ الحفل السنوي للجامعة وتخريج 219 طالبًا وطالبة من الدفعة 41.
وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبدالمجيد البنيان أن رعاية وزير الداخلية للحفل تأكيد للدعم الممتد والمتواصل الذي توليه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لهذه المؤسسة العربية الفريدة، التي أضحت ــ بفضل الله تعالى ــ ثم بما تهيأ لها من الرعاية الشاملة منذ نشأتها وحتى اليوم مؤسسة فريدة في مجال تخصصها على المستوى العربي والإقليمي والدولي.
وبين أن الجامعة وهي تحتفل بتخريج الدفعة 41 من طلابها وطالباتها لتؤكد استمرار جهودها في التطوير النوعي لتلبية الاحتياجات الأمنية العربية لاسيما في مجالات مستجدات التقنية ومتطلبات العصر بهدف الارتقاء بفاعلية أجهزة الأمن العربية وكوادرها.
ولفت البنيان الانتباه إلى أن هذه المناسبة تأتي والجامعة قد نجحت بحمد الله وتوفيقه في تحقيق مستهدفات خطتها الإستراتيجية 2019م ـــ 2023م، وتنطلق في الوقت ذاته لتنفيذ إستراتيجيتها الجديدة 2024مـ ــ 2028م القائمة على التوسع في برامج الجامعة وأنشطتها لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وأكد أن هذه الإستراتيجية تحدد رؤية الجامعة ورسالتها وترسم خارطة طريقها بما يحقق الريادة العالمية من خلال التميز في العلوم والدراسات الأمنية عربيًّاً وعالميًّاً، وتوفير بيئة علمية أكاديمية لإعداد قيادات أمنية متميزة ولإجراء دراسات أمنية تلبي احتياجات المجتمع العربي بمفهوم الأمن الشامل.
وأفاد رئيس الجامعة أن الجامعة نفذت في إطار إستراتيجية 2019 ــ 2023م مجموعةً جديدةً من البرامجِ الأكاديميةِ بهدفِ إعدادِ خُبراءَ في مجالاتٍ ذاتِ أولويةٍ للأجهزةِ الأمنيةِ العربيةِ وخصوصاً في مجالاتِ القانونِ الجنائي والعلومِ الجنائية، والنزاهةِ الماليةِ، والجرائمِ السيبرانيةِ، والأدلةِ الجنائيةِ، وعِلْمِ الجريمةِ، ومكافحةِ الإرهابِ والدراساتِ الإستراتيجيةِ والأمنِ الوطني.
وعلى مستوى البرامجِ التدريبيةِ، فقد عملتْ الجامعةُ على تصميم وتنفيذ مجموعةِ من البرامجِ التدريبيةِ مثل الجريمةِ المنظمةِ والعابرةِ للحدودِ والإتّجارِ غيرِ المشروعِ بالمُخَدرات، كما اهتمت بتقديمِ دوراتٍ تدريبيةٍ متقدمةٍ في الأدلة الرقمية والجرائم السيبرانية، وإدارة الأزمات والمخاطر، والنزاهة ومكافحة الفساد، والوقاية من الجريمة، وأمن المنشآت الحساسة، وكشف التزييف والتزوير، وإنفاذ القانون، والقيادة الأمنية.
كما شهدت أعوام الإستراتيجية الماضية إنشاء مركزِ الجرائم السيبرانية والأدلةِ الرقمية، ومركَز السلامةِ المروريةِ على الطُرق، ومركز الخبرة الإقليمي لمكافحة المخدرات والجريمة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمركز العربي للتعاون الفني في إدارة الهجرة والحدود، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بالإضافة إلى مجموعةِ دراساتِ في المجالات الأمنية، بهدفِ دعم اتخاذَ القرارِ الأمني وتساعدُ في صياغةِ السياساتِ الوطنية.
وأشار البنيان أيضًا إلى برنامجِ عملِ الجامعة السنوي المستمدِ من الخُطط والإستراتيجياتِ العربيةِ والتوصياتِ المعتمدةِ من اجتماعاتِ مجلسِ وزراءِ الداخليةِ العربِ ويشملُ برنامجُ العملِ في كُلَّ عامٍ مجموعةً من الأنشطةِ العِلْميةِ التي تتضمنُ مؤتمراتٍ وندواتٍ وورشَ عملٍ تنفذُها الجامعةُ منفردةَ أو بالتعاونِ مع شركائِنا مِنْ أنحاءِ العالم، موضحًا أن الجامعة عززت شبكة شراكاتها العربية والدولية خلال سنوات الإستراتيجية بتوقيع 27 مذكرة واتفاقية شراكة جديدة مع مؤسسات أمنية وأكاديمية.

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