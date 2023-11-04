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ملك الأردن: استمرار الحرب في غزة يهدد بانفجار الأوضاع

11/4/2023 2:23:37 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على ضرورة مواصلة التنسيق العربي للحديث بصوت واحد مع المجتمع الدولي حول التطورات الخطيرة فى غزة، مشددا على أن ((الحل العسكري لن ينجح فى إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي)).
وشدد العاهل الأردني خلال استقباله عددا من وزراء الخارجية العرب المشاركين في اجتماع ((عمّان- غزة))، على أنه ((من واجب الدول العربية الضغط على المجتمع الدولي والقوى الدولية الفاعلة لوقف الحرب على غزة، وإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل مستمر، وحماية المدنيين)).
وشدد على أن ((الحل العسكري أو الأمني لن ينجح في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بل إن السبيل الوحيد هو حل سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين)).
وأكد الملك عبدالله الثاني ((إدانة الأردن للمجازر التي ترتكب بحق المدنيين الأبرياء في القطاع))، مجددا التحذير من أن استمرار الحرب سيؤدي إلى انفجار الأوضاع في المنطقة، كما شدد على إدانة الأردن للتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا ضرورة مواصلة دعم السلطة الوطنية الفلسطينية.
ودعا إلى مواصلة دعم المنظمات الدولية العاملة في القطاع، خاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ((الأونروا)).
وأعرب عن رفض المملكة التام لأية محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فهما ((امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة)).

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