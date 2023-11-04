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مطالبة عربية بتشكيل لجنة تحقيق دولية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها

11/4/2023 2:23:37 PM
(MENAFN- Al Watan) طالب البرلمان العربي، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية، للتحقيق في جريمة الحرب التي ارتكبتها وترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين.
وأوضح البرلمان العربي، في بيان اليوم، أنه تقدم بخطاب رسمي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمحاسبة مرتكبي حرب الإبادة الجماعية التي تمارس بحق الفلسطينيين، مشددًا على أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة، هي حرب إبادة جماعية تمارسها القوة القائمة بالاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والشيوخ. ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن، إلى الخروج عن صمتهم وتحمل مسؤولياتهم، بتطبيق قواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال على جميع جرائمها التي ارتكبتها وترتكبها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، والضغط على القوة القائمة بالاحتلال لوقف آلة الحرب الشرسة، ووقف نزيف الدم.
وجدد البرلمان العربي، دعمه ومساندته لنضال الشعب الفلسطيني العادل من أجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة، بما في ذلك حقه في العودة وتجسيد إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

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