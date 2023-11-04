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تجمع طبي بالرياض يبحث مستجدات العلاج الإشعاعي والأورام

11/4/2023 2:23:37 PM
(MENAFN- Al Watan) يناقش 90 متحدثاً عالمياً يشاركون في مؤتمر جمعية الأورام والعلاج الإشعاعي، أحدث ما وصل إليه العلم في العلاج الإشعاعي والأورام حيث يركز على أحدث تقنيات العلاج الاشعاعي وخاصة العلاج الاشعاعي الحي الدقيق وبواسطة التصوير، من خلال الأبحاث التي قامت بها مراكز الأبحاث والجامعات على مستوى العالم.
ويأتي ذلك في المؤتمر الثاني لجمعية الأورام والعلاج الإشعاعي في الشرق الوسط (تحت التأسيس)، الذي تستضيفه الرياض، لمدة ثلاثة أيام 9 - 11 نوفمبر الجاري.
ويشارك في المؤتمر جميع مراكز الأورام في دول الخليج ممثلة مركز السلطان قابوس ومركز الأورام بالكويت ومراكز الأورام في قطر و البحرين و الامارات العربية المتحدة و رؤساء الأقسام والعلاج الإشعاعي والأورام، حيث تستضيف جامعة الفيصل بالرياض الجمعية والمؤتمر معاً، وقد بلغ عدد التسجيل لهذا المؤتمر العالمي أكثر من ألف وخمسة مائة مهتم بالتخصص للحضور من جميع أنحاء العالم.
وأكد رئيس المؤتمر و رئيس قسم العلاج الاشعاعي بمركز الأورام الشامل بمدينة الملك فهد الطبية الدكتور سعد الرشيدي، على مشاركة أكثر من 90 متحدثاً ومتخصصاً في علم العلاج بأستاذ الإشعاعي والأورام من أمريكا وكندا وأغلب الدول الأوروبية واستراليا، مشيراً إلى أنه سيتحدث في المؤتمر خبراء في المجال في المملكة العربية السعودية، وخبراء من الهيئة الأمريكية المنظمة للعلاج الإشعاعي في العالم بروفيسور سيف الحق ، وجامعة شفيلد في المملكة المتحدة ممثلة بأستاذ الاورام بروفسور سيد حسين ومراكز الأورام المتقدمة في دول عدة، وايضا المختصين في دول الخليج العربي وباكستان وتركيا والعديد من الدول العربية المشاركة.
وأوضح أن رؤية المؤتمر و جمعية الأورام للعلاج الاشعاعي و الأورام الشرق اوسطية تلتقي مع توجه جامعة الفيصل في تعزيز وتطوير الرعاية الصحية، مع التركيز على تطبيقات الطب الإشعاعي، مما يمكن الممارسين من تقديم رعاية آمنة وعالية الجودة للمرضى، كما يستهدف المؤتمر العاملين في مجال الأشعة التشخيصية والتداخلية، والعلاج الإشعاعي، والفيزياء الطبية، والطب النووي، والهندسة الطبية، وقياس الجرعات، وطب القلب التداخلي، والعلوم السريرية، وجراحة المخ والأعصاب، وعلوم الأورام، والتمريض، إضافة إلى التقنيين، والطلاب، والشركات المهتمة.
ويتضمن المؤتمر العديد من المسارات العلمية المتخصصة، منها: الأشعة التشخيصية والتداخلية، والفيزياء الطبية، والطب النووي، وعلاج الأورام الإشعاعي، والحماية من الإشعاع، وإدارة الطوارئ الإشعاعية، والهندسة الطبية، وتقنية الأشعة، والطباعة ثلاثية الأبعاد والواقع الافتراضي، وإدارة التغيير في المجال الصحي، والذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال، والعلاج الإشعاعي والتعليم الطبي الإشعاعي، كما يسعى المؤتمر إلى تبادل الآراء ومناقشة التطبيقات السريرية الراهنة والمقاربات المستقبلية المبتكرة في مجال الطب الإشعاعي، إضافة إلى خلق بيئة جيدة لتشجيع العلوم الأساسية والبحوث التطبيقية والتطبيقات السريرية في الطب الإشعاعي.
ويحظى المؤتمر وكذلك تأسيس جمعية الشرق الأوسط للعلاج الإشعاعي والأورام بدعم كبرى جمعيات الأورام في العالم، إضافة إلى دعم الجمعية الأوروبية للأورام والجمعية الكندية للعلاج الإشعاعي والجمعية الاسترالية للعلاج الإشعاعي الداخلي والجمعية التركية للعلاج الإشعاعي، بالإضافة للجمعية الباكستانية للأورام والعلاج الإشعاعي و جمعيات سعودية .
وتضم لجنة تنظيم المؤتمر العالمي كل من الدكتور سعد الرشيدي (رئيس المؤتمر رئيس قسم العلاج الاشعاعي بمركز الأورام الشامل بمدينة الملك فهد الطبية الدكتور)، والدكتور نديم بارفيس (نائب الرئيس)، وكل من البروفيسور خالد القطان (عميد كلية الطب بجامعة الفيصل) والبروفيسور جون بينول (المتعاون مع جامعة الفيصل).

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