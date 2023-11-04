تجمع طبي بالرياض يبحث مستجدات العلاج الإشعاعي والأورام

(MENAFN
- Al Watan) يناقش 90 متحدثاً عالمياً يشاركون في مؤتمر جمعية الأورام والعلاج الإشعاعي، أحدث ما وصل إليه العلم في العلاج الإشعاعي والأورام حيث يركز على أحدث تقنيات العلاج الاشعاعي وخاصة العلاج الاشعاعي الحي الدقيق وبواسطة التصوير، من خلال الأبحاث التي قامت بها مراكز الأبحاث والجامعات على مستوى العالم.
ويأتي ذلك في المؤتمر الثاني لجمعية الأورام والعلاج الإشعاعي في الشرق الوسط (تحت التأسيس)، الذي تستضيفه الرياض، لمدة ثلاثة أيام 9 - 11 نوفمبر الجاري.
ويشارك في المؤتمر جميع مراكز الأورام في دول الخليج ممثلة مركز السلطان قابوس ومركز الأورام بالكويت ومراكز الأورام في قطر و البحرين و الامارات العربية المتحدة و رؤساء الأقسام والعلاج الإشعاعي والأورام، حيث تستضيف جامعة الفيصل بالرياض الجمعية والمؤتمر معاً، وقد بلغ عدد التسجيل لهذا المؤتمر العالمي أكثر من ألف وخمسة مائة مهتم بالتخصص للحضور من جميع أنحاء العالم.
وأكد رئيس المؤتمر و رئيس قسم العلاج الاشعاعي بمركز الأورام الشامل بمدينة الملك فهد الطبية الدكتور سعد الرشيدي، على مشاركة أكثر من 90 متحدثاً ومتخصصاً في علم العلاج بأستاذ الإشعاعي والأورام من أمريكا وكندا وأغلب الدول الأوروبية واستراليا، مشيراً إلى أنه سيتحدث في المؤتمر خبراء في المجال في المملكة العربية السعودية، وخبراء من الهيئة الأمريكية المنظمة للعلاج الإشعاعي في العالم بروفيسور سيف الحق ، وجامعة شفيلد في المملكة المتحدة ممثلة بأستاذ الاورام بروفسور سيد حسين ومراكز الأورام المتقدمة في دول عدة، وايضا المختصين في دول الخليج العربي وباكستان وتركيا والعديد من الدول العربية المشاركة.
وأوضح أن رؤية المؤتمر و جمعية الأورام للعلاج الاشعاعي و الأورام الشرق اوسطية تلتقي مع توجه جامعة الفيصل في تعزيز وتطوير الرعاية الصحية، مع التركيز على تطبيقات الطب الإشعاعي، مما يمكن الممارسين من تقديم رعاية آمنة وعالية الجودة للمرضى، كما يستهدف المؤتمر العاملين في مجال الأشعة التشخيصية والتداخلية، والعلاج الإشعاعي، والفيزياء الطبية، والطب النووي، والهندسة الطبية، وقياس الجرعات، وطب القلب التداخلي، والعلوم السريرية، وجراحة المخ والأعصاب، وعلوم الأورام، والتمريض، إضافة إلى التقنيين، والطلاب، والشركات المهتمة.
ويتضمن المؤتمر العديد من المسارات العلمية المتخصصة، منها: الأشعة التشخيصية والتداخلية، والفيزياء الطبية، والطب النووي، وعلاج الأورام الإشعاعي، والحماية من الإشعاع، وإدارة الطوارئ الإشعاعية، والهندسة الطبية، وتقنية الأشعة، والطباعة ثلاثية الأبعاد والواقع الافتراضي، وإدارة التغيير في المجال الصحي، والذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال، والعلاج الإشعاعي والتعليم الطبي الإشعاعي، كما يسعى المؤتمر إلى تبادل الآراء ومناقشة التطبيقات السريرية الراهنة والمقاربات المستقبلية المبتكرة في مجال الطب الإشعاعي، إضافة إلى خلق بيئة جيدة لتشجيع العلوم الأساسية والبحوث التطبيقية والتطبيقات السريرية في الطب الإشعاعي.
ويحظى المؤتمر وكذلك تأسيس جمعية الشرق الأوسط للعلاج الإشعاعي والأورام بدعم كبرى جمعيات الأورام في العالم، إضافة إلى دعم الجمعية الأوروبية للأورام والجمعية الكندية للعلاج الإشعاعي والجمعية الاسترالية للعلاج الإشعاعي الداخلي والجمعية التركية للعلاج الإشعاعي، بالإضافة للجمعية الباكستانية للأورام والعلاج الإشعاعي و جمعيات سعودية .
وتضم لجنة تنظيم المؤتمر العالمي كل من الدكتور سعد الرشيدي (رئيس المؤتمر رئيس قسم العلاج الاشعاعي بمركز الأورام الشامل بمدينة الملك فهد الطبية الدكتور)، والدكتور نديم بارفيس (نائب الرئيس)، وكل من البروفيسور خالد القطان (عميد كلية الطب بجامعة الفيصل) والبروفيسور جون بينول (المتعاون مع جامعة الفيصل).
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