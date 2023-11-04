42 شاحنة إغاثية سعودية تتجه إلى عدة محافظات يمنية

(MENAFN
- Al Watan) عبرت منفذ الوديعة الحدودي 42 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحمل على متنها 12.474 سلة غذائية تزن 740 طناً و954 كيلو غراماً ، متوجهة إلى محافظات عدن و الضالع وأبين، وذلك خلال الفترة من 25 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر 2023.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتقديم المساعدات الإغاثية بمختلف أنواعها للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.
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