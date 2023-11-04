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42 شاحنة إغاثية سعودية تتجه إلى عدة محافظات يمنية

11/4/2023 2:23:36 PM
(MENAFN- Al Watan) عبرت منفذ الوديعة الحدودي 42 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحمل على متنها 12.474 سلة غذائية تزن 740 طناً و954 كيلو غراماً ، متوجهة إلى محافظات عدن و الضالع وأبين، وذلك خلال الفترة من 25 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر 2023.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتقديم المساعدات الإغاثية بمختلف أنواعها للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.

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