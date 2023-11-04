انتفاضة زعيم الجنوب تطيح بالأخدود

انتفاضة زعيم الجنوب تطيح بالأخدود
التاريخ
11/4/2023 2:23:35 PM
(MENAFN
- Al Watan) خطف أبها 3 نقاط مهمة وصعبة، وتقدم خطوة جيدة في سلم ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، عندما قلب تأخره في الحصة الأولى من مواجهته أمام ضيفه الأخدود في كلاسيكو الجنوب، 2/1، إلى انتصار مثير 2/3، في الموقعة التي احتضنها ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، لحساب الجولة الـ12 للدوري، سجل لزعيم الجنوب غريغور كريشيوفياك ((20))، ومدافع الأخدود سولومون كفيركيلفيا بالخطأ في مرماه ((59))، وكارل إكامبي ((69))، وللسماوي أندري بوركا ((26))، ومصلح الشيخ ((31))، ليرفع أبها رصيده إلى 13 نقطة، وبقي الأخدود على 7 نقاط.
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