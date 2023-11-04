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انتفاضة زعيم الجنوب تطيح بالأخدود

11/4/2023 2:23:35 PM
(MENAFN- Al Watan) خطف أبها 3 نقاط مهمة وصعبة، وتقدم خطوة جيدة في سلم ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، عندما قلب تأخره في الحصة الأولى من مواجهته أمام ضيفه الأخدود في كلاسيكو الجنوب، 2/1، إلى انتصار مثير 2/3، في الموقعة التي احتضنها ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، لحساب الجولة الـ12 للدوري، سجل لزعيم الجنوب غريغور كريشيوفياك ((20))، ومدافع الأخدود سولومون كفيركيلفيا بالخطأ في مرماه ((59))، وكارل إكامبي ((69))، وللسماوي أندري بوركا ((26))، ومصلح الشيخ ((31))، ليرفع أبها رصيده إلى 13 نقطة، وبقي الأخدود على 7 نقاط.

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