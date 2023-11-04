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وزير الخارجية ونظيره الأميركي يبحثان وقف العمليات العسكرية في غزة

11/4/2023 2:23:35 PM
(MENAFN- Al Watan) التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في العاصمة الأردنية عمان، اليوم، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وذلك على هامش الاجتماع العربي الأميركي.
وبحث الوزيران خلال اللقاء، سبل دعم الجهود الرامية إلى وقف تصعيد العمليات العسكرية في غزة ومحيطها، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة تجاه إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بما يمنع تفاقم الأزمة الإنسانية.
وشدد وزير الخارجية على رفض المملكة القاطع لعمليات التهجير القسري لسكان غزة، مؤكدا إدانة المملكة استهداف المدنيين بأي شكل، أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم اليومية.

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