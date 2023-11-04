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اليابان تؤكد للصين وكوريا الجنوبية سلامة المياه المعالجة من محطة فوكوشيما

11/4/2023 2:23:24 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكدت اليابان، سلامة التصريف المستمر للمياه المعالجة في البحر من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة، وذلك خلال اجتماع لوزراء البيئة الذي يضم الصين وكوريا الجنوبية.

وقال وزير البيئة الياباني شينتارو إيتو، خلال الاجتماع الذي عقد في ناجويا بوسط اليابان، حسب ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم –“لقد أكدنا أنه لا يوجد أي تأثير على الناس والبيئة”، وكانت الصين قد انتقدت اليابان بسبب تصريف المياه وفرضت حظرا شاملا على واردات المأكولات البحرية اليابانية.

وأشار وزير البيئة الصيني هوانج رونكيو إلى“المياه الملوثة”، كما تفعل بكين غالباً، ودعا إلى“مشاورات شاملة مع أصحاب المصلحة الآخرين، وخاصة الجيران” فيما يتعلق بالتخلص منها“بطريقة مسؤولة”.

وشدد إيتو على أن اليابان ستواصل تحسين موثوقية مراقبة الإشعاع في المياه القريبة وشفافيتها بشأن هذه القضية.

وبدأت الحكومة اليابانية في تصريف المياه المعالجة في المحيط الهادئ اعتبارا من أواخر أغسطس الماضي وسط جهود لوقف تشغيل المفاعلات المنكوبة في محطة فوكوشيما دايتشي النووية، التي دمرها زلزال ضخم وتسونامي في مارس 2011.

وتعقد الدول الآسيوية الثلاث اجتماعات سنوية لوزراء البيئة فيها منذ عام 1999 لبحث القضايا البيئية العالمية والإقليمية وتعزيز التعاون.

وفي الاجتماع الأخير، ناقشت الدول الثلاث أيضا التقدم المحرز في الجهود المبذولة لمعالجة القمامة البحرية وتلوث الهواء وقضايا أخرى بناء على خطة عمل خمسية حتى عام 2025.


أ ش أ

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