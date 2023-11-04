ارتفاع مستويات التهديدات الأمنية السيبرانية في ألمانيا بشكل كبير

MENAFN - Al-Borsa News) تشهد ألمانيا حاليًا زيادة كبيرة في التهديدات السيبرانية و يعتبر خطر هجمات“برامج الفدية” مرتفعًا بشكل استثنائي، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن المكتب الفيدرالي الألماني لأمن المعلومات (BSI).

ووصف المكتب الفيدرالي ،في تقريره عن حالة الأمن الرقمي والإلكتروني في البلاد للفترة من يونيو 2022 إلى يونيو 2023، مستوى التهديد بأنه“الأعلى على الإطلاق” حيث تم إنشاء 332000 متغير جديد من البرامج الضارة يوميًا في المتوسط خلال هذه الفترة ، كما وصل عدد ضحايا برامج الفدية الألمانية الذين نُشرت أسمائهم وبياناتهم المسروقة على مواقع غير قانونية إلى مستوى قياسي خلال الربع الثاني، أي 65 شخصًا.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر:“يُظهر تقرير BSI عن حالة الأمن السيبراني في ألمانيا في عام 2023 أن حالة التهديدات الإلكترونية لا تزال مصدر قلق”.

و بحسب التقرير،لا تزال برامج الفدية تمثل التهديد السيبراني الرئيسي و تتزايد سرقة الهوية وتشهد المؤسسات الحكومية زيادة في التهديدات المستمرة المتقدمة (APT)، أي هجمات التجسس الإلكتروني أو التخريب الموجهة والمطولة والتي تهدف إلى سرقة المعلومات أو التلاعب بها.

ولأن القراصنة يهاجمون الأهداف الأسهل، فإن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والحكومات المحلية معرضة بشكل خاص للهجمات السيبرانية. وبينما تمثل الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة،“Mittelstand” الشهيرة التي تمثل فخر الاقتصاد عبر نهر الراين، نحو 80% من اقتصاد البلاد، فإن المخاطر مهمة بشكل خاص .

وسلط التقرير الضوء على اتجاه آخر وهو الهجمات على سلاسل التوريد في هذا النوع من الهجمات، لا يتم استهداف الشركات بشكل مباشر، ولكن يتم نشر البرامج الضارة، مثل الفيروسات، في نظام معلومات الشركة المستهدفة من خلال موفري خدمات خارجيين. وبالتالي يمكن أن يتعرض عدد كبير من الضحايا للهجوم في نفس الوقت.

ووفقًا للتقرير، يمثل التقدم التكنولوجي أيضًا تحديًا.بالإضافة إلى التقدم التكنولوجي في الذكاء الاصطناعي المولد، والذي أدى إلى تحسن نوعي في“التزييف العميق” (تسجيل صوتي أو فيديو مزيف)، و“التصيد الاحتيالي” والهجمات الاحتيالية، فإن التهديدات الإلكترونية التي من المرجح أن يولدها التقدم في التكنولوجيا الكمومية تعتبر أيضًا تحديًا كبيرًا.

كما أشار التقرير إلى زيادة بنسبة 24% في عدد انتهاكات البرامج المكتشفة. غالبًا ما تكون هذه العيوب“أول خرق يستغله مجرمو الإنترنت”. من بين 70 خطأ جديدًا تم اكتشافها في المتوسط كل يوم، يتم تصنيف واحد من كل اثنين على أنه حرج.

كما أن الجرائم السيبرانية كخدمة – بالإشارة إلى البرمجيات كخدمة (SaaS) – تشكل خطرًا أمنيًا أيضًا.في الواقع، مع إضفاء الطابع الاحترافي على الجرائم السيبرانية ونمو الاقتصاد السري الناجم عن الجرائم السيبرانية، تتحول الهجمات السيبرانية بشكل متزايد إلى خدمة مقدمة للعملاء، حيث يحصل المتسللون على أدوات احترافية عبر الإنترنت، حسبما أشار التقرير.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، شهد المكتب أيضا زيادة في هجمات رفض الخدمة التي يشنها مجرمو الإنترنت الموالون لروسيا، أي الهجمات التي تهدف إلى تشبع شبكة من الطلبات لمنع تشغيلها.

وتريد الحكومة الألمانية أن تمنح المكتب الفيدرالى المزيد من سلطة اتخاذ القرار لمواجهة هذا الاتجاه، من خلال السماح له بلعب دور مركزي في العلاقات بين الدولة الفيدرالية والولايات الفيدرالية الستة عشر (الولايات).

يجب أن ترى ألمانيا نفسها كدولة إلكترونية وأن تتصرف وفقًا لذلك ، بالنسبة إلى BSI، فإن إنشاء مكتب مركزي وطني مسؤول عن الأمن السيبراني أمر ضروري في هذا السياق، ولو فقط لإنشاء رسم خرائط وطنية موحدة للوضع“، كما تقول كلوديا بلاتنر، رئيسة BSI .

وينبغي للمكتب الفيدرالي ، باعتباره مكتباً مركزياً، أن يعمل على تمكين الاستجابة الأكثر تنسيقاً للهجمات السيبرانية ضد البنية التحتية الحيوية.

“تعتمد BSI أيضًا على فعالية تشريعات الاتحاد الأوروبي لتحسين المرونة الإلكترونية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فـ على سبيل المثال، أمام الدول الأعضاء حتى أكتوبر 2024 لتنفيذ التوجيه المنقح لأمن الشبكة والمعلومات (NIS2) – وهي لائحة جديدة تخضع الخدمات السحابية لنفس الالتزامات الأمنية الصارمة مثل مشغلي البنية التحتية الحيوية.

بالإضافة إلى ذلك، تتفاوض مؤسسات الاتحاد الأوروبي حاليًا على قانون المرونة الإلكترونية، والذي يهدف إلى إدخال متطلبات الأمن السيبراني على مستوى الاتحاد الأوروبي وجعل الموردين أكثر عرضة للمساءلة.





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