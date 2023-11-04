%5.7 زيادة عائدات الشركات المدرجة ببورصة تونس خلال الأشهر الأولى من 2023

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت مؤشرات النشاط الشركات المدرجة ببورصة تونس زيادة في إجمالي العائدات بنسبة 5.7 بالمائة لتقدر قيمتها بـ16 مليار دينار تونسي ، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

وذكرت النشرة التى أصدرتها البورصة التونسية لمؤشرات وعائدات المؤسّسات المدرجة ، أنّ 65 بالمائة من الشركات، التّي نشرت مؤشرات النشاط الخاصّة بها (46 شركة من بين 71 شركة مدرجة) شهدت تحسّنا في عائداتها مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

ما يتعلّق بتطوّر المؤشرات فقد سجل توننداكس، المؤشر الرئيسى لبورصة تونس، تطوّرا بنسبة 4.30 بالمائة مقابل زيادة بـ18،12 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.

وزاد توننداكس 20 بنسبة 2.92 بالمائة مقابل تطوّر بنسبة 21.95 بالمائة في 2022.

وأشارت النشرة إلى أن ستة مؤشرات قطاعيّة من بين 12 مؤشرا، قامت بورصة تونس بنشرها، اداء ايجابيا ،وجاء المؤشر الخدمات المالية (31.38 بالمائة) فى المرتبة الأولى و تليها مؤشر الصناعات الذى جاء بنسبة (13.13 بالمائة).

في المقابل سجلت ستة مؤشرات قطاعيّة اداء سلبيا،حيث تكبّد مؤشر الموّاد المنزلية والعناية بالصحّة أكبر الخسائر إذ تراجع بنسبة 11.11 بالمائة متبوعا بمؤشر خيرات الإستهلاك، الذّي تقهقر ب6،06 بالمائة.





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