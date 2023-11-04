%5.7 زيادة عائدات الشركات المدرجة ببورصة تونس خلال الأشهر الأولى من 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت مؤشرات النشاط الشركات المدرجة ببورصة تونس زيادة في إجمالي العائدات بنسبة 5.7 بالمائة لتقدر قيمتها بـ16 مليار دينار تونسي ، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
وذكرت النشرة التى أصدرتها البورصة التونسية لمؤشرات وعائدات المؤسّسات المدرجة ، أنّ 65 بالمائة من الشركات، التّي نشرت مؤشرات النشاط الخاصّة بها (46 شركة من بين 71 شركة مدرجة) شهدت تحسّنا في عائداتها مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
ما يتعلّق بتطوّر المؤشرات فقد سجل توننداكس، المؤشر الرئيسى لبورصة تونس، تطوّرا بنسبة 4.30 بالمائة مقابل زيادة بـ18،12 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.
وزاد توننداكس 20 بنسبة 2.92 بالمائة مقابل تطوّر بنسبة 21.95 بالمائة في 2022.
وأشارت النشرة إلى أن ستة مؤشرات قطاعيّة من بين 12 مؤشرا، قامت بورصة تونس بنشرها، اداء ايجابيا ،وجاء المؤشر الخدمات المالية (31.38 بالمائة) فى المرتبة الأولى و تليها مؤشر الصناعات الذى جاء بنسبة (13.13 بالمائة).
في المقابل سجلت ستة مؤشرات قطاعيّة اداء سلبيا،حيث تكبّد مؤشر الموّاد المنزلية والعناية بالصحّة أكبر الخسائر إذ تراجع بنسبة 11.11 بالمائة متبوعا بمؤشر خيرات الإستهلاك، الذّي تقهقر ب6،06 بالمائة.
أ ش أ
MENAFN04112023000202011048ID1107371644
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.