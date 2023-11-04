رئيسة المفوضية الأوروبية: نعمل على الحزمة الـ 12 من العقوبات على روسيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيقترح قريبا الحزمة الـ 12 من العقوبات على روسيا.
وقالت فون دير لاين – من كييف التي وصلتها في وقت سابق اليوم – إن الاتحاد الأوروبي سيستمر في أن“تدفع روسيا ثمنا باهظا لحربها على أوكرانيا.
وأشارت فون دير لاين – عبر تدوينة على موقع إكس (تويتر سابقا) – إلى أن الاتحاد الأوروبي يقوم على إعداد قوائم جديدة للعقوبات وحظر جديد على الاستيراد والتصدير، فضلا عن إجراءات لتشديد سقف أسعار النفط ومواصلة اتخاذ إجراءات صارمة ضد التحايل على العقوبات.
أ ش أ
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