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رئيسة المفوضية الأوروبية: نعمل على الحزمة الـ 12 من العقوبات على روسيا

11/4/2023 2:23:24 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيقترح قريبا الحزمة الـ 12 من العقوبات على روسيا.

وقالت فون دير لاين – من كييف التي وصلتها في وقت سابق اليوم – إن الاتحاد الأوروبي سيستمر في أن“تدفع روسيا ثمنا باهظا لحربها على أوكرانيا.

وأشارت فون دير لاين – عبر تدوينة على موقع إكس (تويتر سابقا) – إلى أن الاتحاد الأوروبي يقوم على إعداد قوائم جديدة للعقوبات وحظر جديد على الاستيراد والتصدير، فضلا عن إجراءات لتشديد سقف أسعار النفط ومواصلة اتخاذ إجراءات صارمة ضد التحايل على العقوبات.


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