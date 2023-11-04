رئيسة المفوضية الأوروبية: نعمل على الحزمة الـ 12 من العقوبات على روسيا

MENAFN - Al-Borsa News) قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيقترح قريبا الحزمة الـ 12 من العقوبات على روسيا.

وقالت فون دير لاين – من كييف التي وصلتها في وقت سابق اليوم – إن الاتحاد الأوروبي سيستمر في أن“تدفع روسيا ثمنا باهظا لحربها على أوكرانيا.

وأشارت فون دير لاين – عبر تدوينة على موقع إكس (تويتر سابقا) – إلى أن الاتحاد الأوروبي يقوم على إعداد قوائم جديدة للعقوبات وحظر جديد على الاستيراد والتصدير، فضلا عن إجراءات لتشديد سقف أسعار النفط ومواصلة اتخاذ إجراءات صارمة ضد التحايل على العقوبات.





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