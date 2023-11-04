وزير الري ومحافظ بني سويف يؤكدان على أهمية مشروع المرسي النهري شرقي النيل

MENAFN - Al-Borsa News) أكد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم على أهمية مشروع إنشاء المرسي النهري الشرقي للنيل بالمحافظة الذي يمثل إضافة لسلسلة المشروعات النوعية ، لاسيما وأنه يأتي ضمن مخطط عام لمشروع إنشاء كورنيش شرقي للنيل والذي تسعى المحافظة في الحصول على موافقة الحكومة لاستكمال باقي مراحله، بما يسهم في تحقيق نقلة في مجال السياحة الداخلية ضمن مخرجات الاستراتيجية التنموية المحلية العامة للمحافظة والتي تشمل 6 قطاعات اقتصادية من أبرزها قطاع السياحة.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم ، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، موقع مشروع إنشاء المرسى النهري على الساحل الشرقي للنيل بمدينة بني سويف، والذي سيخدم الرحلات النيلية ويجعل من بني سويف محطة هامة للرحلات عبر النيل من شمال لجنوب مصر، فضلاً عن عوائده الاقتصادية بتوفير فرص عمل لأبناء بني سويف ودعم القطاع السياحي وليتكامل مع مشروعات تنموية أخرى في القطاع .

وناقش المحافظ مع الوزير حسب بيان المحافظة اليوم /السبت/ إجراءات تذليل بعض المعوقات وتوفير المتطلبات اللازمة للدفع بتنفيذ المشروع ،الذي يتضمن إنشاء مرسى نهري بطول 320 متراً ،ومنطقة مطاعم ومبنى إداري ومنطقة خدمات متكاملة بمحيط المرسي ، فضلاً عن مناطق خضراء ولاند سكيب على مساحة تقدر بنحو 6 أفدنة تقريباً .

من جانبه ، كلف الوزير مسؤولى قطاع حماية النيل بسرعة نهو موقف تراخيص المرسي النهرى الخاص بالمحافظة خلال أسبوع من تاريخه طبقا لمعايير اللجنة العليا لتراخيص النيل ، مع ضمان السريان الطبيعي لنهر النيل ، مشيراً إلى أن الزيارات التفقدية المتكررة لمختلف المحافظات تُسهم في تحقيق المتابعة الدائمة للإطمئنان على حالة نهر النيل وشبكة الترع والمصارف ومحطات الرفع بالشكل الذى يُمكن منظومة الرى من توفير كافة الاحتياجات المائية للمنتفعين وخاصة وصول المياه لنهايات الترع .

رافق المحافظ والوزير خلال الزيارة سامي علام السكرتير العام المساعد، والمهندس أشرف صالح رئيس جهاز حماية النيل ببني سويف، و هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف ، و شيرين حسين مدير المكتب الفني وقيادات أجهزة وهيئات وزارة الري ومهندسو المكتب الفني بديوان عام المحافظة.





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