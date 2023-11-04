وزير الري ومحافظ بني سويف يؤكدان على أهمية مشروع المرسي النهري شرقي النيل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم على أهمية مشروع إنشاء المرسي النهري الشرقي للنيل بالمحافظة الذي يمثل إضافة لسلسلة المشروعات النوعية ، لاسيما وأنه يأتي ضمن مخطط عام لمشروع إنشاء كورنيش شرقي للنيل والذي تسعى المحافظة في الحصول على موافقة الحكومة لاستكمال باقي مراحله، بما يسهم في تحقيق نقلة في مجال السياحة الداخلية ضمن مخرجات الاستراتيجية التنموية المحلية العامة للمحافظة والتي تشمل 6 قطاعات اقتصادية من أبرزها قطاع السياحة.
جاء ذلك خلال تفقد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم ، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، موقع مشروع إنشاء المرسى النهري على الساحل الشرقي للنيل بمدينة بني سويف، والذي سيخدم الرحلات النيلية ويجعل من بني سويف محطة هامة للرحلات عبر النيل من شمال لجنوب مصر، فضلاً عن عوائده الاقتصادية بتوفير فرص عمل لأبناء بني سويف ودعم القطاع السياحي وليتكامل مع مشروعات تنموية أخرى في القطاع .
وناقش المحافظ مع الوزير حسب بيان المحافظة اليوم /السبت/ إجراءات تذليل بعض المعوقات وتوفير المتطلبات اللازمة للدفع بتنفيذ المشروع ،الذي يتضمن إنشاء مرسى نهري بطول 320 متراً ،ومنطقة مطاعم ومبنى إداري ومنطقة خدمات متكاملة بمحيط المرسي ، فضلاً عن مناطق خضراء ولاند سكيب على مساحة تقدر بنحو 6 أفدنة تقريباً .
من جانبه ، كلف الوزير مسؤولى قطاع حماية النيل بسرعة نهو موقف تراخيص المرسي النهرى الخاص بالمحافظة خلال أسبوع من تاريخه طبقا لمعايير اللجنة العليا لتراخيص النيل ، مع ضمان السريان الطبيعي لنهر النيل ، مشيراً إلى أن الزيارات التفقدية المتكررة لمختلف المحافظات تُسهم في تحقيق المتابعة الدائمة للإطمئنان على حالة نهر النيل وشبكة الترع والمصارف ومحطات الرفع بالشكل الذى يُمكن منظومة الرى من توفير كافة الاحتياجات المائية للمنتفعين وخاصة وصول المياه لنهايات الترع .
رافق المحافظ والوزير خلال الزيارة سامي علام السكرتير العام المساعد، والمهندس أشرف صالح رئيس جهاز حماية النيل ببني سويف، و هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف ، و شيرين حسين مدير المكتب الفني وقيادات أجهزة وهيئات وزارة الري ومهندسو المكتب الفني بديوان عام المحافظة.
أ ش أ
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