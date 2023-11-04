أوركيد الكويتية توقع مذكرة تفاهم لإنشاء المركز اللوجستى بأكتوبر الأسبوع الجارى

(MENAFN
- Al-Borsa News) “ترانسميا” يشهد توقيع وثيقة الشروط الأساسية مع“نيرك” لتصنيع 500 عربة سكة حديد
تعتزم وزارة النقل وهيئاتها التابعة إبرام عدد من الاتفاقيات مع شركات عالمية ومحلية لتنفيذ عدد من المشروعات خلال الأسبوع الجارى على هامش معرض ومؤتمر“ترانسميا 2023”.
ورصدت“البورصة” من خلال التواصل مع مصادر وثيقة الصلة، عزم وزارة النقل عبر ذراعها هيئة الموانئ البرية والجافة توقيع مذكرة تفاهم مع شركة“أوركيد الكويتية” لإنشاء وإدارة وتشغيل المركز اللوجستى بميناء أكتوبر الجاف الثلاثاء المقبل.
ويقام المركز اللوجيستى المجاور للميناء الجاف بالسادس من أكتوبر على مساحة 300 فدان بتكلفة تقديرية 350 مليون دولار والذى سيخدم الميناء الجاف المتاخم والموانئ البحرية مثل الإسكندرية والدخيلة والمناطق الصناعية المجاورة.
كما توقع هيئة السكك الحديدية وثيقة الشروط الأساسية لتصنيع وتوريد 500 عربة سكة حديد مع الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية“نيرك”، خلال فاعليات اليوم الثانى ضمن فعاليات مؤتمر النقل الذكى ترانسميا المقرر عقده بالفترة من 5 إلى 8 نوفمبر.
وقال المهندس أحمد المفتى المدير لشركة“نيرك” لـ“البورصة”، إن التكلفة التقديرية للعقد تقدر بنحو 500 مليون دولار لتنفيذ 500 عربة مخطط تصنيعها محليا ضمن خطط توطين صناعات وسائل النقل المختلفة.
وأشار إلى أن البروتوكول الموقع بين وزارة النقل ومصنع نيرك يتضمن تصنيع ألف عربة على مرحلتين، المرحلة الأولى 500 عربة مقسمة إلى 100 عربة درجة أولى مكيفة و200 عربة درجة ثانية مكيفة و200 عربة درجة ثالثة متطورة.
وتعتزم وزارة النقل تدبير احتياجاتها المستقبلية خلال 10 سنوات القادمة اعتمادا على توطين الصناعات محليا، وقامت بعقد اتفاقات مع الشركات العالمية المتخصصة فى مجال توطين صناعة الوحدات المتحركة. “ألستوم” تنشئ مجمع صناعى للسكك الحديدية وتتعاقد على تصميم وصيانة خط المترو السادس
وفى السياق، تستعد وزارة النقل لتوقيع مذكرة تفاهم مع“ألستوم” الفرنسية لإنشاء مجمع صناعى للسكك الحديدية ببرج العرب لتوطين صناعات السكك الحديدية المختلفة“وحدات متحركة ـ أنظمة كهروميكانيكية وتشتمل على“إشارات ـ اتصالات ـ قوى كهربائية ـ نظم تحكم” غد الإثنين .
ويقام المصنع على مساحة 50 فدانا بمدينة برج العرب فى محافظة الإسكندرية لإنشاء مجمع لتصنيع معدات كهربة إشارات السكك الحديدية وإنتاج الوحدات المتحركة باستثمارات تقدر بنحو 400 مليون دولار.
وأوضحت أن الشركة تعتزم إنشاء المصنع على مرحلتين المرحلة الأولى تتضمن إنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية والمرحلة الثانية تتضمن إنتاج جميع أنواع الوحدات المتحركة لخطوط المترو والترام وقطار الـ LRT وخطى المونوريل والقطار السريع.
وخلال المؤتمر تقوم“ألستوم” الفرنسية أيضا، بتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة القومية للأنفاق لتصميم وبناء وصيانة المرحلة الأولى من الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة خلال فاعليات اليوم الثانى من المؤتمر.
وقالت مصادر لـ“البورصة”، إن الشركة تستهدف توقيع العقد النهائى بمدة أقصاها عام من توقيع المذكرة والتى تتضمن مسئولية الشركة عن أنظمة الإشارات والبنية التحتية وأنظمة الاتصالات والجر وإمدادات الطاقة والمحطات الفرعية ذات الجهد العالى ومعدات المستودع وتصميم المستودع والمسار والسكك الحديدية الثالثة وتحصيل الأجرة تلقائيا.
ويشهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم مع تحالف مكون من شركتى ((سامكريت القابضة)) عبر ذراعها مجموعة التنمية الصناعية، و((النجم المتألق للشحن والخدمات اللوجستية))، لإنشاء وإدارة وتشغيل الميناء الجاف الجديد بمركز كوم أبوراضى بمحافظة بنى سويف خلال فعاليات معرض النقل الذكى ((ترانسميا)) الثلاثاء المقبل.
وعلمت ((البورصة)) من مصادر مطلعة أن المساحة التقديرية للميناء تقدر بنحو 92 فدانا ولكن هناك مفاوضات جديدة لزيادة المساحة الكلية للميناء إلى 170 فدانا باستثمارات تقدر بنحو 500 مليون دولار نظرا إلى الجدوى الاقتصادية الكبيرة للميناء.
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