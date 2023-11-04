أوركيد الكويتية توقع مذكرة تفاهم لإنشاء المركز اللوجستى بأكتوبر الأسبوع الجارى

تعتزم وزارة النقل وهيئاتها التابعة إبرام عدد من الاتفاقيات مع شركات عالمية ومحلية لتنفيذ عدد من المشروعات خلال الأسبوع الجارى على هامش معرض ومؤتمر“ترانسميا 2023”.

ورصدت“البورصة” من خلال التواصل مع مصادر وثيقة الصلة، عزم وزارة النقل عبر ذراعها هيئة الموانئ البرية والجافة توقيع مذكرة تفاهم مع شركة“أوركيد الكويتية” لإنشاء وإدارة وتشغيل المركز اللوجستى بميناء أكتوبر الجاف الثلاثاء المقبل.

ويقام المركز اللوجيستى المجاور للميناء الجاف بالسادس من أكتوبر على مساحة 300 فدان بتكلفة تقديرية 350 مليون دولار والذى سيخدم الميناء الجاف المتاخم والموانئ البحرية مثل الإسكندرية والدخيلة والمناطق الصناعية المجاورة.

كما توقع هيئة السكك الحديدية وثيقة الشروط الأساسية لتصنيع وتوريد 500 عربة سكة حديد مع الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية“نيرك”، خلال فاعليات اليوم الثانى ضمن فعاليات مؤتمر النقل الذكى ترانسميا المقرر عقده بالفترة من 5 إلى 8 نوفمبر.

وقال المهندس أحمد المفتى المدير لشركة“نيرك” لـ“البورصة”، إن التكلفة التقديرية للعقد تقدر بنحو 500 مليون دولار لتنفيذ 500 عربة مخطط تصنيعها محليا ضمن خطط توطين صناعات وسائل النقل المختلفة.

وأشار إلى أن البروتوكول الموقع بين وزارة النقل ومصنع نيرك يتضمن تصنيع ألف عربة على مرحلتين، المرحلة الأولى 500 عربة مقسمة إلى 100 عربة درجة أولى مكيفة و200 عربة درجة ثانية مكيفة و200 عربة درجة ثالثة متطورة.

وتعتزم وزارة النقل تدبير احتياجاتها المستقبلية خلال 10 سنوات القادمة اعتمادا على توطين الصناعات محليا، وقامت بعقد اتفاقات مع الشركات العالمية المتخصصة فى مجال توطين صناعة الوحدات المتحركة.

وفى السياق، تستعد وزارة النقل لتوقيع مذكرة تفاهم مع“ألستوم” الفرنسية لإنشاء مجمع صناعى للسكك الحديدية ببرج العرب لتوطين صناعات السكك الحديدية المختلفة“وحدات متحركة ـ أنظمة كهروميكانيكية وتشتمل على“إشارات ـ اتصالات ـ قوى كهربائية ـ نظم تحكم” غد الإثنين .

ويقام المصنع على مساحة 50 فدانا بمدينة برج العرب فى محافظة الإسكندرية لإنشاء مجمع لتصنيع معدات كهربة إشارات السكك الحديدية وإنتاج الوحدات المتحركة باستثمارات تقدر بنحو 400 مليون دولار.

وأوضحت أن الشركة تعتزم إنشاء المصنع على مرحلتين المرحلة الأولى تتضمن إنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية والمرحلة الثانية تتضمن إنتاج جميع أنواع الوحدات المتحركة لخطوط المترو والترام وقطار الـ LRT وخطى المونوريل والقطار السريع.

وخلال المؤتمر تقوم“ألستوم” الفرنسية أيضا، بتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة القومية للأنفاق لتصميم وبناء وصيانة المرحلة الأولى من الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة خلال فاعليات اليوم الثانى من المؤتمر.

وقالت مصادر لـ“البورصة”، إن الشركة تستهدف توقيع العقد النهائى بمدة أقصاها عام من توقيع المذكرة والتى تتضمن مسئولية الشركة عن أنظمة الإشارات والبنية التحتية وأنظمة الاتصالات والجر وإمدادات الطاقة والمحطات الفرعية ذات الجهد العالى ومعدات المستودع وتصميم المستودع والمسار والسكك الحديدية الثالثة وتحصيل الأجرة تلقائيا.

ويشهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم مع تحالف مكون من شركتى ((سامكريت القابضة)) عبر ذراعها مجموعة التنمية الصناعية، و((النجم المتألق للشحن والخدمات اللوجستية))، لإنشاء وإدارة وتشغيل الميناء الجاف الجديد بمركز كوم أبوراضى بمحافظة بنى سويف خلال فعاليات معرض النقل الذكى ((ترانسميا)) الثلاثاء المقبل.

وعلمت ((البورصة)) من مصادر مطلعة أن المساحة التقديرية للميناء تقدر بنحو 92 فدانا ولكن هناك مفاوضات جديدة لزيادة المساحة الكلية للميناء إلى 170 فدانا باستثمارات تقدر بنحو 500 مليون دولار نظرا إلى الجدوى الاقتصادية الكبيرة للميناء.