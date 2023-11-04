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نائب الرئيس الصيني ورئيس بوش للهندسة والتكنولوجيا يبحثان تعزيز التعاون الثنائي

11/4/2023 2:23:22 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) بحث هان تشنغ، نائب الرئيس الصيني مع رئيس مجلس إدارة شركة روبرت بوش الألمانية للهندسة والتكنولوجيا ستيفان هارتونغ في بكين سبل تعزيز التعاون الثنائي.

وفي سياق إشارته إلى أن التجارة بين الصين وألمانيا متكاملة إلى حد كبير، قال هان إن التعاون الاقتصادي والتجاري كان دائما أساس العلاقات الصينية الألمانية، مضيفا أن العديد من الشركات الألمانية تستثمر في الصين وتعمل بها، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصينية.

وشدد هان على أن الإصلاح والانفتاح يشكلان السياسة الوطنية الرئيسية للصين، فضلا عن كونهما يمثلان المسار الذي اختاره أكثر من 1.4 مليار صيني، والذي لن يتغير.

وأضاف هان أنه مع مواصلة تعميق الإصلاح والانفتاح، ستلتزم الصين بالقانون وقواعد السوق، وستواصل تعزيز بيئة أعمال موجهة نحو السوق وقائمة على القانون ودولية، وستعزز حماية الملكية الفكرية لتحفيز حيوية الابتكار.

وتابع قائلا:“نرحب بالشركات متعددة الجنسيات، بما في ذلك بوش، لتحقيق تنمية أفضل في الصين وحماية استقرار وسلاسة سلاسل الصناعة والإمداد العالمية بشكل مشترك”.

وفي خضم إشادته بإنجازات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصين، قال هارتونغ إن شركته مستعدة لمواصلة توسيع الاستثمار والالتزام باستراتيجية تنمية طويلة الأجل في الصين لتحقيق نتائج مربحة للجانبين.


أ ش أ

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