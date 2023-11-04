نائب الرئيس الصيني ورئيس بوش للهندسة والتكنولوجيا يبحثان تعزيز التعاون الثنائي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث هان تشنغ، نائب الرئيس الصيني مع رئيس مجلس إدارة شركة روبرت بوش الألمانية للهندسة والتكنولوجيا ستيفان هارتونغ في بكين سبل تعزيز التعاون الثنائي.
وفي سياق إشارته إلى أن التجارة بين الصين وألمانيا متكاملة إلى حد كبير، قال هان إن التعاون الاقتصادي والتجاري كان دائما أساس العلاقات الصينية الألمانية، مضيفا أن العديد من الشركات الألمانية تستثمر في الصين وتعمل بها، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصينية.
وشدد هان على أن الإصلاح والانفتاح يشكلان السياسة الوطنية الرئيسية للصين، فضلا عن كونهما يمثلان المسار الذي اختاره أكثر من 1.4 مليار صيني، والذي لن يتغير.
وأضاف هان أنه مع مواصلة تعميق الإصلاح والانفتاح، ستلتزم الصين بالقانون وقواعد السوق، وستواصل تعزيز بيئة أعمال موجهة نحو السوق وقائمة على القانون ودولية، وستعزز حماية الملكية الفكرية لتحفيز حيوية الابتكار.
وتابع قائلا:“نرحب بالشركات متعددة الجنسيات، بما في ذلك بوش، لتحقيق تنمية أفضل في الصين وحماية استقرار وسلاسة سلاسل الصناعة والإمداد العالمية بشكل مشترك”.
وفي خضم إشادته بإنجازات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصين، قال هارتونغ إن شركته مستعدة لمواصلة توسيع الاستثمار والالتزام باستراتيجية تنمية طويلة الأجل في الصين لتحقيق نتائج مربحة للجانبين.
أ ش أ
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