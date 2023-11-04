((التجارى الدولى)).. فرص لاستعادة زمام القيادة

MENAFN - Al-Borsa News) استمر سهم البنك التجارى الدولى، بوصلة لأداء مؤشر السوق الرئيسى لمدة طويلة، لكن تراجعت هذه الهيمنة فى ظل المتغيرات التى تمر بها البورصة المصرية حاليًا، لصالح العديد من الأسهم، والتى شهدت قفزات تاريخية منذ بداية العام الجارى.

ويمتلك البنك فرصًا واعدة للنمو، تحفز صعود السهم ليلحق بالشركات الأخرى، التى بدأت طفرات صعود خلال الشهور الماضية.

كشفت نتائج أعمال البنك عن الربع الثالث من العام الحالى زيادة قدرها 89% فى صافى الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، فى ظل ارتفاع معدلات الفائدة فى مصر، حيث ارتفع صافى دخله من الفائدة بنحو 70% مقارنة بالفترة المناظرة.

وارتفعت المعاملات الرقمية بمعدل 83% فى الربع الأول من العام الحالى مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق، مسجلا 30 مليون معاملة بقيمة 474 مليار جنيه، كما أصدر البنك برنامج“بنك المستقبل” خلال عام 2020، لتشجيع العملاء على الاتجاه للمعاملات الرقمية.

وفقًا لبحوث“مباشر لتداول الأوراق المالية” فإن سهم“البنك التجارى الدولى” يتداول عند مضاعف قيمة دفترية 2.2 مرة، ومضاعف ربحية لآخر 12 شهراً قدره 6.75 مرة، مقارنة 1.94 مرة و 8.67 مرة في المتوسط خلال 5 سنوات على التوالى.