((التجارى الدولى)).. فرص لاستعادة زمام القيادة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استمر سهم البنك التجارى الدولى، بوصلة لأداء مؤشر السوق الرئيسى لمدة طويلة، لكن تراجعت هذه الهيمنة فى ظل المتغيرات التى تمر بها البورصة المصرية حاليًا، لصالح العديد من الأسهم، والتى شهدت قفزات تاريخية منذ بداية العام الجارى.
ويمتلك البنك فرصًا واعدة للنمو، تحفز صعود السهم ليلحق بالشركات الأخرى، التى بدأت طفرات صعود خلال الشهور الماضية.
كشفت نتائج أعمال البنك عن الربع الثالث من العام الحالى زيادة قدرها 89% فى صافى الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، فى ظل ارتفاع معدلات الفائدة فى مصر، حيث ارتفع صافى دخله من الفائدة بنحو 70% مقارنة بالفترة المناظرة.
وارتفعت المعاملات الرقمية بمعدل 83% فى الربع الأول من العام الحالى مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق، مسجلا 30 مليون معاملة بقيمة 474 مليار جنيه، كما أصدر البنك برنامج“بنك المستقبل” خلال عام 2020، لتشجيع العملاء على الاتجاه للمعاملات الرقمية.
وفقًا لبحوث“مباشر لتداول الأوراق المالية” فإن سهم“البنك التجارى الدولى” يتداول عند مضاعف قيمة دفترية 2.2 مرة، ومضاعف ربحية لآخر 12 شهراً قدره 6.75 مرة، مقارنة 1.94 مرة و 8.67 مرة في المتوسط خلال 5 سنوات على التوالى.
MENAFN04112023000202011048ID1107371639
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.