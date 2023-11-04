توقعات باستئناف البورصة للصعود خلال الأسبوع الجارى

توقع محللون بالبورصة المصرية، أن يكون أداء السوق إيجابيًا خلال جلسات الأسبوع الجارى، فى ظل استمرار سيطرة القوة الشرائية على العمليات، مع رغبة المتعاملين فى التحوط من أى انخفاض متوقع فى قيمة الجنيه عبر حفظ قيمة المدخرات بشكل أسهم.

كان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 قد تراجع بمعدل 2.7% إلى مستوى 22639 نقطة بختام تعاملات الأسبوع الماضى، فيما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.7% ، إلى مستوى 4412 نقطة.

ذكر أحمد شحاتة، رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين سابقًا، أن الاتجاه العام للمؤشر الرئيسى مازال صاعدًا ولم يمر بعد بحركة تصحيح قوية، فى ظل سيطرة القوة الشرائية على السوق، واصفًا تراجعات الأسبوع الماضى بأنها“طبيعية” وغير مقلقة فى ظل صعود صاروخى مستمر منذ شهر مارس الماضى دون توقف.

أوضح أن المؤشر الرئيسى سيتحرك فى أداء عرضى بين مستويات 21 ألف نقطة و24 ألف نقطة خلال شهر نوفمبر الجارى، على أن يستأنف الصعود بقوة خلال شهر ديسمبر ويحقق قمم تاريخية جديدة، أعلى 24 ألف نقطة.

لفت إلى أن التذبذب فى أداء بعض الأسهم وتراجعها بعد صعود قوى يعود إلى رغبة المتعاملين فى جنى الأرباح والتقاط الأنفاس بعد صعود طويل، وتحقيق أغلب المستهدفات الصاعدة خلال الشهر الماضى، الذى شهد صعودًا بمعدل 11.8%.

لفت إلى أن خبر تثبيت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى لمعدلات الفائدة، فى ظل معدلات التضخم المرتفعة أصبح غير مؤثر على أداء السوق، حيث ما زالت معدلات الفائدة الحقيقية سالبة.

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها يوم الخميس الماضى، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

فيما انخفض مؤشر EGX 30 Capped بنسبة 3.6% ليكون عند مستوى 27738 نقطة، وسجل مؤشر EGX100 EWI صعودًا بنحو 0.04% مغلقًا الأسبوع الماضى عند مستوى 6581 نقطة.

قال محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، إن السوق تحول للصعود وتعافى من التصحيح الهابط خلال نهاية الأسبوع الماضى، وسيستكمل الصعود نحو مستوى 24 ألف نقطة خلال النصف الأول من الشهر الجارى، مع رغبة المتعاملين فى الحفاظ على قيمة المدخرات من أى تخفيض لسعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.

أضاف أن انخفاض قيم التداولات مع الجلسات الهابطة كان مؤشرًا على أن التصحيح الهابط مؤقت وسينتهى سريعًا، كما أن تثبيت البنك المركزى لمعدلات الفائدة سيكون محفزًا إيجابيًا لصعود السوق خلال الشهر الجارى.

أوضح أن أسهم مؤشر EGX70 EWI لديها فرص صعود بمدى زمنى أطول من أسهم المؤشر الرئيسى، حيث يستهدف المؤشر السبعينى مستوى 5 آلاف نقطة على المدى القصير، حال استجابة الأسهم المكونة له للصعود بقوة.

ذكر أن أى تراجع بأداء الأسهم يمثل فرصًا للشراء وإعادة تكوين المراكز مع استمرار الاتجاه الصاعد للمؤشرات.

فيما شهد السوق قيم تداولات بنحو 172.6 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضى، من خلال تداول 5.3 مليار سهم، بتنفيذ 624 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التى بلغت قيمتها 176.3 مليار جنيه وكمية تداولات 5.03 مليار سهم، عبر 666 ألف عملية، وتراجع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة 3.4% إلى مستوى 1.5 تريليون جنيه.

وسجلت تعاملات الأجانب صافى شراء بقيمة 203 ملايين جنيه، بنسبة استحواذ 4.5% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه العرب، نحو الشراء بصافى تعاملات بلغ 206.9 مليون جنيه، وبنسبة استحواذ 8.2% بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت الأسهم على 12.2% من تعاملات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى، فى حين مثلت قيمة تداول السندات والأذون نحو 87.8% من التعاملات.