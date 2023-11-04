توقعات باستئناف البورصة للصعود خلال الأسبوع الجارى

(MENAFN
- Al-Borsa News) شحاتة: EGX30 سيتحرك بشكل عرضى فى جلسات نوفمبر
توقع محللون بالبورصة المصرية، أن يكون أداء السوق إيجابيًا خلال جلسات الأسبوع الجارى، فى ظل استمرار سيطرة القوة الشرائية على العمليات، مع رغبة المتعاملين فى التحوط من أى انخفاض متوقع فى قيمة الجنيه عبر حفظ قيمة المدخرات بشكل أسهم.
كان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 قد تراجع بمعدل 2.7% إلى مستوى 22639 نقطة بختام تعاملات الأسبوع الماضى، فيما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.7% ، إلى مستوى 4412 نقطة.
ذكر أحمد شحاتة، رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين سابقًا، أن الاتجاه العام للمؤشر الرئيسى مازال صاعدًا ولم يمر بعد بحركة تصحيح قوية، فى ظل سيطرة القوة الشرائية على السوق، واصفًا تراجعات الأسبوع الماضى بأنها“طبيعية” وغير مقلقة فى ظل صعود صاروخى مستمر منذ شهر مارس الماضى دون توقف.
أوضح أن المؤشر الرئيسى سيتحرك فى أداء عرضى بين مستويات 21 ألف نقطة و24 ألف نقطة خلال شهر نوفمبر الجارى، على أن يستأنف الصعود بقوة خلال شهر ديسمبر ويحقق قمم تاريخية جديدة، أعلى 24 ألف نقطة.
لفت إلى أن التذبذب فى أداء بعض الأسهم وتراجعها بعد صعود قوى يعود إلى رغبة المتعاملين فى جنى الأرباح والتقاط الأنفاس بعد صعود طويل، وتحقيق أغلب المستهدفات الصاعدة خلال الشهر الماضى، الذى شهد صعودًا بمعدل 11.8%.
لفت إلى أن خبر تثبيت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى لمعدلات الفائدة، فى ظل معدلات التضخم المرتفعة أصبح غير مؤثر على أداء السوق، حيث ما زالت معدلات الفائدة الحقيقية سالبة.
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها يوم الخميس الماضى، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
فيما انخفض مؤشر EGX 30 Capped بنسبة 3.6% ليكون عند مستوى 27738 نقطة، وسجل مؤشر EGX100 EWI صعودًا بنحو 0.04% مغلقًا الأسبوع الماضى عند مستوى 6581 نقطة. فريج: تثبيت الفائدة يحفز الأداء الإيجابى على المدى القصير
قال محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، إن السوق تحول للصعود وتعافى من التصحيح الهابط خلال نهاية الأسبوع الماضى، وسيستكمل الصعود نحو مستوى 24 ألف نقطة خلال النصف الأول من الشهر الجارى، مع رغبة المتعاملين فى الحفاظ على قيمة المدخرات من أى تخفيض لسعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.
أضاف أن انخفاض قيم التداولات مع الجلسات الهابطة كان مؤشرًا على أن التصحيح الهابط مؤقت وسينتهى سريعًا، كما أن تثبيت البنك المركزى لمعدلات الفائدة سيكون محفزًا إيجابيًا لصعود السوق خلال الشهر الجارى.
أوضح أن أسهم مؤشر EGX70 EWI لديها فرص صعود بمدى زمنى أطول من أسهم المؤشر الرئيسى، حيث يستهدف المؤشر السبعينى مستوى 5 آلاف نقطة على المدى القصير، حال استجابة الأسهم المكونة له للصعود بقوة.
ذكر أن أى تراجع بأداء الأسهم يمثل فرصًا للشراء وإعادة تكوين المراكز مع استمرار الاتجاه الصاعد للمؤشرات.
فيما شهد السوق قيم تداولات بنحو 172.6 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضى، من خلال تداول 5.3 مليار سهم، بتنفيذ 624 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التى بلغت قيمتها 176.3 مليار جنيه وكمية تداولات 5.03 مليار سهم، عبر 666 ألف عملية، وتراجع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة 3.4% إلى مستوى 1.5 تريليون جنيه.
وسجلت تعاملات الأجانب صافى شراء بقيمة 203 ملايين جنيه، بنسبة استحواذ 4.5% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه العرب، نحو الشراء بصافى تعاملات بلغ 206.9 مليون جنيه، وبنسبة استحواذ 8.2% بعد استبعاد الصفقات.
واستحوذت الأسهم على 12.2% من تعاملات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى، فى حين مثلت قيمة تداول السندات والأذون نحو 87.8% من التعاملات.
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