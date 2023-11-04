((البورصة)) ترصد تحركات أكثر 5 أسهم صعودًا منذ بداية العام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شهدت مؤشرات البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة قفزات صاروخية دفعت المؤشر الرئيسي لتسجيل قمم تاريخية جديدة بمعدل يومي حتى وصل لأعلى نقطة له على الإطلاق عند مستوى 23 ألف نقطة، بعد تغير سلوك المستثمرين وولائهم لسوق المال كوسيلة للتحوط من التضخم، وتحرك سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
ورصدت“البورصة” أسعار الأسهم المقيدة فى السوق الرئيسى بالبورصة المصرية، لتكشف عن أكثر الأسهم نموًا على مدار الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الحالى.
وشملت قائمة الأسهم الخمس هم: مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو، والعامة لمنتجات الخزف- شيني، وحديد عز، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، بالإضافة إلى سهم الدلتا للسكر.
وتميزت كل من تلك الأسهم بوجود أحداث جوهرية جذبت المستثمرين إليها خلال فترة الرصد، سواء على صعيد الشركة بشكل خاص، أو القطاع التى تتبعه بشكل عام.
سهم مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو:
استطاع سهم موبكو أن يقفز من 153.05 جنيه بنهاية يناير 2023 إلى 569.68 جنيه بنهاية أكتوبر 2023، مسجلاً نسبة نمو تتعدى نحو 270%، مستفيدًا من الزخم الذى شهده قطاع البتروكيماويات فى سوق البورصة المصرية، نتيجة لدور القطاع الحيوى فى الاعتماد على نشاط التصدير، وتوفير عوائد دولارية تمكن الشركات من الصمود أمام انخفاض سعر العملة.
واستفادت ((موبكو)) بصورة أساسية من انخفاض سعر الجنيه المصرى، أمام الدولار حيث انعكس ذلك على زيادة أرباحها النصفية، بسبب امتلاكها لصافى أصول مالية بالعملة الأجنبية.
وتترقب الشركة الإندماج مع تابعتها“المصرية للمنتجات النيتروجينية” على أساس القيمة الدفترية، وبالرغم من أن الشركة الدامجة تمتلك نحو 99.9% فى الشركة المدمجة، إلا إن أخبار الاندماج، من شأنها التأثير على نفسية المتعاملين بالسهم فى البورصة المصرية، كحدث من ضمن الأحداث الجوهرية التي تترقبها موبكو.
سهم العامة لمنتجات الخزف-شينى:
وحقق سهم“العامة لمنتجات الخزف-شينى” زيادة سعرية بنحو نسبة 258%، ليغلق على سعر 13.06 جنيه فى شهر أكتوبر من العام الحالى، بعد أن كان 3.65 بنهاية شهر يناير.
وتأتى هذه الزيادة فى السهم، بالرغم من التحديات التى تواجه نتائج أعمال الشركة، وارتفاع خسائرها المرحلًة عن نصف حقوق الملكية، وهو ما يستدعى للنظر فى استمرارية الشركة من عدمه.
ولكن“شينى” تحولت من الخسائر إلى الربحية خلال العام المالى 2022-2023، إذ سجلت صافي ربح بلغ9.94 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل خسائر بلغت 68.97 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وتبنت الشركة عدة قرارات إصلاحية لتحول مسارها نحو الصعود، فقامت بفتح اعتماد مستندي بمبلغ 230 ألف يورو، لعمل عمرات للمكابس بمصنعي السيراميك والبورسلين، بجانب معتمد مستندى بقيمة 35 ألف دولار لشراء خامات لمصنع البورسلين من شركة موتا البرتغالية””
سهم حديد عز:
قفز سهم حديد عز مسجلاً نسبة نمو تقدر بنجو 218.5% خلال الأشهر العشر الأولى من العام الجاري ليصل السهم إلى 75.5 جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 23.7 جنيه بنهاية يناير الماضي لتنضم لقائمة الأسهم صعودًا خلال العام الجاري.
سهم ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية:
حقق سهم“ممفيس للأدوية” زيادة بمعدل 194.9% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023، ليرتفع إلى 56.04 جنيه مقابل 19 جنيها.
وقفزت أرباح الشركة بمعدل 96% خلال الربع الأول من العام، مما انعكس على أداء السهم، فصعد صافي ربحها إلى 24.76 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بقيمة 12.66 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
سهم الدلتا للسكر:
استفاد سهم“الدلتا للسكر” من أزمة السكر العالمية خلال العام، حيث ارتفعت أسعار السكر بنسبة 60% فى 2023، ليسجل السهم سعر 64.18 جنيه بنهاية أكتوبر، بعد أن بدأ العام بسعر 24.21 جنيه بنهاية يناير.
واستغلت الشركة أزمة السكر، والضغوط على إنتاجه خلال 2023، لترتفع إيراداتها نتيجة للزيادة السعرية، وتحقق زيادة فى الأرباح تخطت 100% خلال النصف الأول من العام الجارى، مؤكدة حفاظها على مخزون استراتيجى من السكر يكفى لشهر أبريل 2024.
وارتفع صافي الأرباح المجمعة لشركة الدلتا للسكر خلال النصف الأول من العام الحالى بنسبة 100% لتحقق أكثر من 1.08 مليار جنيه مقارنة مع نحو 544 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، معتمدة على تنويع العملاء، والذى تسبب وجود منافسة وعدم احتكار، أدت إلى سرعة تصريف وبيع المنتج بسعر اقتصادي ملائم.
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