((البورصة)) ترصد تحركات أكثر 5 أسهم صعودًا منذ بداية العام

MENAFN - Al-Borsa News) شهدت مؤشرات البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة قفزات صاروخية دفعت المؤشر الرئيسي لتسجيل قمم تاريخية جديدة بمعدل يومي حتى وصل لأعلى نقطة له على الإطلاق عند مستوى 23 ألف نقطة، بعد تغير سلوك المستثمرين وولائهم لسوق المال كوسيلة للتحوط من التضخم، وتحرك سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

ورصدت“البورصة” أسعار الأسهم المقيدة فى السوق الرئيسى بالبورصة المصرية، لتكشف عن أكثر الأسهم نموًا على مدار الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الحالى.

وشملت قائمة الأسهم الخمس هم: مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو، والعامة لمنتجات الخزف- شيني، وحديد عز، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، بالإضافة إلى سهم الدلتا للسكر.

وتميزت كل من تلك الأسهم بوجود أحداث جوهرية جذبت المستثمرين إليها خلال فترة الرصد، سواء على صعيد الشركة بشكل خاص، أو القطاع التى تتبعه بشكل عام.

سهم مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو:

استطاع سهم موبكو أن يقفز من 153.05 جنيه بنهاية يناير 2023 إلى 569.68 جنيه بنهاية أكتوبر 2023، مسجلاً نسبة نمو تتعدى نحو 270%، مستفيدًا من الزخم الذى شهده قطاع البتروكيماويات فى سوق البورصة المصرية، نتيجة لدور القطاع الحيوى فى الاعتماد على نشاط التصدير، وتوفير عوائد دولارية تمكن الشركات من الصمود أمام انخفاض سعر العملة.

واستفادت ((موبكو)) بصورة أساسية من انخفاض سعر الجنيه المصرى، أمام الدولار حيث انعكس ذلك على زيادة أرباحها النصفية، بسبب امتلاكها لصافى أصول مالية بالعملة الأجنبية.

وتترقب الشركة الإندماج مع تابعتها“المصرية للمنتجات النيتروجينية” على أساس القيمة الدفترية، وبالرغم من أن الشركة الدامجة تمتلك نحو 99.9% فى الشركة المدمجة، إلا إن أخبار الاندماج، من شأنها التأثير على نفسية المتعاملين بالسهم فى البورصة المصرية، كحدث من ضمن الأحداث الجوهرية التي تترقبها موبكو.

سهم العامة لمنتجات الخزف-شينى:

وحقق سهم“العامة لمنتجات الخزف-شينى” زيادة سعرية بنحو نسبة 258%، ليغلق على سعر 13.06 جنيه فى شهر أكتوبر من العام الحالى، بعد أن كان 3.65 بنهاية شهر يناير.

وتأتى هذه الزيادة فى السهم، بالرغم من التحديات التى تواجه نتائج أعمال الشركة، وارتفاع خسائرها المرحلًة عن نصف حقوق الملكية، وهو ما يستدعى للنظر فى استمرارية الشركة من عدمه.

ولكن“شينى” تحولت من الخسائر إلى الربحية خلال العام المالى 2022-2023، إذ سجلت صافي ربح بلغ9.94 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل خسائر بلغت 68.97 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وتبنت الشركة عدة قرارات إصلاحية لتحول مسارها نحو الصعود، فقامت بفتح اعتماد مستندي بمبلغ 230 ألف يورو، لعمل عمرات للمكابس بمصنعي السيراميك والبورسلين، بجانب معتمد مستندى بقيمة 35 ألف دولار لشراء خامات لمصنع البورسلين من شركة موتا البرتغالية””

سهم حديد عز:

قفز سهم حديد عز مسجلاً نسبة نمو تقدر بنجو 218.5% خلال الأشهر العشر الأولى من العام الجاري ليصل السهم إلى 75.5 جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 23.7 جنيه بنهاية يناير الماضي لتنضم لقائمة الأسهم صعودًا خلال العام الجاري.

سهم ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية:

حقق سهم“ممفيس للأدوية” زيادة بمعدل 194.9% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023، ليرتفع إلى 56.04 جنيه مقابل 19 جنيها.

وقفزت أرباح الشركة بمعدل 96% خلال الربع الأول من العام، مما انعكس على أداء السهم، فصعد صافي ربحها إلى 24.76 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بقيمة 12.66 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

سهم الدلتا للسكر:

استفاد سهم“الدلتا للسكر” من أزمة السكر العالمية خلال العام، حيث ارتفعت أسعار السكر بنسبة 60% فى 2023، ليسجل السهم سعر 64.18 جنيه بنهاية أكتوبر، بعد أن بدأ العام بسعر 24.21 جنيه بنهاية يناير.

واستغلت الشركة أزمة السكر، والضغوط على إنتاجه خلال 2023، لترتفع إيراداتها نتيجة للزيادة السعرية، وتحقق زيادة فى الأرباح تخطت 100% خلال النصف الأول من العام الجارى، مؤكدة حفاظها على مخزون استراتيجى من السكر يكفى لشهر أبريل 2024.

وارتفع صافي الأرباح المجمعة لشركة الدلتا للسكر خلال النصف الأول من العام الحالى بنسبة 100% لتحقق أكثر من 1.08 مليار جنيه مقارنة مع نحو 544 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، معتمدة على تنويع العملاء، والذى تسبب وجود منافسة وعدم احتكار، أدت إلى سرعة تصريف وبيع المنتج بسعر اقتصادي ملائم.