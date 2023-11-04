((مورجان ستانلى)) متفائل بالاقتصاد المصرى على المدى الطويل

قال بنك الاستثمار الأمريكى مورجان ستانلى، إنه يظل محايدًا بشأن وزن مصر النسبى فى محفظته وتوصيته للاستثمار فى أصولها، رغم أنه متفائل بشكل حذر بالأصول المصرية على المدى الطويل.

وأرجع سبب تفاؤله بمستقبل الأصول المصرية لمزيج من العوامل؛ بينها فرص الحصول على مزيد من التمويلات، والتطور فى مبيعات الأصول ومخاطر التصنيف، وانخفاض أسعار التعادل التى يحقق بعدها المستثمرون مكاسب، والتعرض المنخفض من المستثمرين المهتمين بالأسواق الناشئة.

أضاف أن تكلفة السيولة على المدى الطويل تعكس إعادة هيكلة متوسطة إلى عنيفة للديون، لكنه أمر لا يمكن الجزم به، لذا فهم يفضلون البقاء على الحياد فى توصياتهم.

وتوقع أن تزور بعثة الصندوق مصر قبل نهاية العام، وتتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء كخطوة أولى لحين تنفيذ مصر الإصلاحات، بما يجعل المجلس التنفيذى يُقر المراجعات، ويصرف الشرائح المؤجلة من القرض.

وذكر أنه رغم التحسن فى ميزان المدفوعات، واستمرار جهود الخصخصة ما زالت مصر تواجه تحديات على صعيد حساباتها المالية والخارجية، بالإضافة إلى عدم اليقين؛ بسبب التطورات الجيوسياسية.

أوضح أن التحسن فى ميزان المدفوعات، ومراكمة الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزى قابلهما اتساع فى عجز صافى الأصول الأجنبية للبنوك.

وقال إنه فى ظل جدول خدمة الدين للعام المالى الحالى بما فى ذلك المدفوعات لصندوق النقد يبدو أن المزيد من خفض العملة لا مفر منه، لكن توقيته محل عدم يقين كبير.

وأشار إلى أن التقدم على صعيد الاتفاق مع صندوق النقد سيكون ركنًا أساسيًّا فى تحقيق الاستقرار عقب الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وذكر أن التضخم القياسى، وعبء فوائد الديون الكبير يخلقان هامشًا محدودًا للحكومة لمواجهة الآثار المالية والاجتماعية من خفض الجنيه، لكن الحكومة ستسرع وتيرة إصلاحاتها الهيكلية عقب الانتخابات خاصة مبيعات الأصول، بهدف زيادة قرض الصندوق، والقروض الخليجية، كخطوة استبقاية تمهد لاستكمال خارطة الطريق المنصوص عليها فى الاتفاق مع الصندوق.

وقال إنه فى الوقت الحالى قد يحد ارتفاع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر، وتمديد القروض متوسطة وطويلة الأجل من الضغوط المحتملة على الاحتياطيات.

وذكر أن احتياطيات مصر لم تزد كما كان مستهدفًا فى الاتفاق مع صندوق النقد الدولى فى ظل استمرار الدفاع عن الجنيه، رغم أن نسبة تمديد الديون تجاوزت 131%.

وقال إنَّ ميل السلطات للدفاع عن الجنيه حتى لا ينخفض بشكل مبالغ فيه كان السبب الرئيسى فى فشل تخفيضات العملة الثلاثة، التى أفقدت العملة المصرية 50% من قيمتها، فى احتواء الاختلالات الخارجية، لكن الأمر سيكون مختلفًا مع اتخاذ الخطوة فى وجود سيولة دولارية.

وقدَّر البنك عجز الموازنة، خلال العام المالى الماضى، بنحو 6.8% من الناتج المحلى على أن يتسع أكثر إلى 8.1% خلال العام المالى المقبل؛ نتيجة الزيادة فى التضخم والفوائد بما يضع ضغوطًا على المصروفات.

وقال ((مورجان ستانلى))، إنَّ زيادة قرض مصر مع الصندوق ضرورية؛ لأن الوضع الحالى يجعل مصر مسددًا صافيًا للصندوق فى وقت تمر فيه بنقص فى التمويل، لكن الحصول على الزيادة بالنظر إلى حجم الاقترض لحصتها فى الصندوق قد يحتاج موافقة استثنائية، لكن الزيادة السنوية المقترحة فى الحصص المتناسبة مع الحصص فى الصندوق قد تزيد قدرته على تعبئة التمويلات، وزيادة الحدود للدول وبينها مصر.