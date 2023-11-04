محافظ الأقصر: مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع يهدف لتحفيز النمو الاقتصادي لمصر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال محافظ الأقصر مصطفى ألهم، إن مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع؛ يمثل قيمة كبرى للمواطن والسائح؛ لتخفيف واختصار زمن الرحلات بين المحافظات ويهدف لتحفيز النمو الاقتصادي لمصر وتحويلها إلى مركز إقليمي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ الأقصر، اليوم؛ لمناقشة مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع – الخط الأزرق“أكتوبر – أبو سمبل”، بحضور هدى المغربي السكرتير العام لمحافظة الأقصر، وأشرف عبد العزيز رئيس لجنة القطار السريع بالهيئة القومية للأنفاق، والمهندس أسامة زكي ممثل الهيئة القومية للأنفاق، والمهندس ياسر محمد ، والمهندس محمد عبد المنعم ممثلا شركة Siac ، والمهندس صابر محمود منسق القطار السريع لهيئة الطرق، ورؤساء المدن والمراكز والتنفيذيين المعنيين.
بدأ الاجتماع بوصف شامل لمسار المشروع واستعراض المحطات الرئيسية والاقليميـة وهي محطة الأقصر وتصل مساحة الموقع العام للمحطة بالأقصر 185680 مترا مربعا، ومحطة أرمنت ومساحتها 158400 متر مربع، ومحطة إسنا ومساحتها 176185 مترا مربعا، وتم عرض الأعمال الجارية بالمحطات الثلاث، وموقف التنسيقات الخاصة بتعارضات المرافق العامة داخل إحداثيات الموقع العام للمحطات.
كما تمت مناقشة موقف“تعارضات” القطاع السريع مع مدينة طيبة الجديدة، ومدينة الأقصر الجديدة، ومدينة إسنا الجديدة، والإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
وتم تحديد مواقع التعارضات التابعة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي مع مسار مشروع القطار الكهربائي السريع، كما تم عرض مقترحات تغذية محطات القطار الكهربائي السريع بالأقصر وإسنا وأرمنت بمياه الشرب والصرف الصحي.
أ ش أ
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