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محافظ الأقصر: مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع يهدف لتحفيز النمو الاقتصادي لمصر

11/4/2023 2:23:21 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال محافظ الأقصر مصطفى ألهم، إن مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع؛ يمثل قيمة كبرى للمواطن والسائح؛ لتخفيف واختصار زمن الرحلات بين المحافظات ويهدف لتحفيز النمو الاقتصادي لمصر وتحويلها إلى مركز إقليمي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ الأقصر، اليوم؛ لمناقشة مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع – الخط الأزرق“أكتوبر – أبو سمبل”، بحضور هدى المغربي السكرتير العام لمحافظة الأقصر، وأشرف عبد العزيز رئيس لجنة القطار السريع بالهيئة القومية للأنفاق، والمهندس أسامة زكي ممثل الهيئة القومية للأنفاق، والمهندس ياسر محمد ، والمهندس محمد عبد المنعم ممثلا شركة Siac ، والمهندس صابر محمود منسق القطار السريع لهيئة الطرق، ورؤساء المدن والمراكز والتنفيذيين المعنيين.

بدأ الاجتماع بوصف شامل لمسار المشروع واستعراض المحطات الرئيسية والاقليميـة وهي محطة الأقصر وتصل مساحة الموقع العام للمحطة بالأقصر 185680 مترا مربعا، ومحطة أرمنت ومساحتها 158400 متر مربع، ومحطة إسنا ومساحتها 176185 مترا مربعا، وتم عرض الأعمال الجارية بالمحطات الثلاث، وموقف التنسيقات الخاصة بتعارضات المرافق العامة داخل إحداثيات الموقع العام للمحطات.

كما تمت مناقشة موقف“تعارضات” القطاع السريع مع مدينة طيبة الجديدة، ومدينة الأقصر الجديدة، ومدينة إسنا الجديدة، والإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

وتم تحديد مواقع التعارضات التابعة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي مع مسار مشروع القطار الكهربائي السريع، كما تم عرض مقترحات تغذية محطات القطار الكهربائي السريع بالأقصر وإسنا وأرمنت بمياه الشرب والصرف الصحي.


أ ش أ

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