هل تعوض القمم التاريخية للبورصة المستثمرين عن التضخم القياسي؟

يتنافس كل من سوق الأسهم في مصر والتضخم على تحقيق القمم التاريخية الأعلى، ليقفز المؤشر الرئيسي إلى مستويات قياسية دفعته لمستوى 23 ألف نقطة خلال الجلسات الماضية بدفع أساسي من زيادة استثمارات المؤسسات المحلية والأفراد في سوق الأسهم للحفاظ على قيمة الأموال من التضخم، ولكن بات السؤال الاهم هل توازى القمم التاريخية والصعود القياسي المستثمرين عن معدلات التضخم القياسية في البلاد؟

ويرى متعاملون في السوق أن التحوط بالأسهم توجه شائع في الأسواق المالية للدول الناشئة خاصة تلك التي تواجه تراجع في قيمة عملتها أمام الدولار، ومع تحقيق البورصة المصرية لمستويات تاريخية لكنها لا تضاهي ارتفاع معدلات التضخم للمستويات القياسية الحالية.

وحقق المؤشر الرئيسى“EGX 30” نموا قياسيًا منذ بداية العام بأكثر من 55% متخطيًا قمته التاريخية منذ 5 سنوات ليصل لمستويات 23 ألف نقطة، بينما ارتفع معدل التضخم في المدن المصرية في سبتمبر لأعلى مستوى على الإطلاق إلى 38 % مقابل 37.4% في أغسطس، مع استمرار تعطل الواردات بسبب نقص العملة الصعبة الناجم عن ارتفاع الجنيه عن قيمته الحقيقية.

وتوقع محللو الاقتصاد انخفاض حدة وتيرة ارتفاع معدلات التضخم بالنصف الثاني من العام القادم نظرًا لارتفاع سنة الأساس لها على عكس العام الحالى مع عدم دخول عوامل اقتصادية جديدة تؤثر بالسلب.

وقال محمد عياد رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن الأسهم المصرية وسيلة للتحوط أنجح من الذهب والعقارات، وما زالت أسعار الأسهم وقيمة الشركات منخفضة عن مستوياتها الحقيقية رغم صعود البورصة القوى. لتلك المستويات التاريخية الحالية.

وأوضح عياد أن تحريك سعر الصرف أثر بشكل قوى على صعود البورصة لافتًا إلى أن الصعود لن يكون بتلك القوة لولا انخفاض سعر الجنيه، نظرًا لإعادة تقييم الأصول التابعة للشركات.

وتوقع انخفاض حدة وتيرة التضخم خلال النصف الثاني من 2024، موضحًا أن ارتفاع تكلفة الإنتاج سيؤثر نوعًا ما على نتائج أعمال الشركات ومعدلات ربحيتها ولكن تستطيع تلك الشركات تمرير التكلفة على المستهلك.

وتوقع محمود نجلة، المدير التنفيذي لصناديق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، استمرار التضخم فى تحقيق معدلات تاريخية حتى النصف الثاني من العام من 2024، خاصة مع وجود ضغوط تضخمية عدة سواء من جهة الطلب أو العرض.

وأرجع نجلة توقعاته بانخفاض وتيرة صعود التضخم بالعام القادم، لارتفاع سنة الأساس حيث يرى أن سنة المقارنة للتضخم بالعام الجارى منخفضة بالفعل.

وأشار نجلة إلى استمرار ارتفاع التضخم إلى كونه متعدد المصادر سواء من اتجاه الطلب أو العرض، مؤكدًا أن ليس بسبب سعر الصرف، وتحركاته فقط بل لوجود سيولة مرتفعة، موضحًا أن السيولة تتخطى 20%، ومن المفترض أن تكون عند مستويات 14%.

أوضح أنه بسبب كونه متعدد المصادر من الصعب التنبؤ متى يقف التضخم عن النمو ولكن من الممكن المتوقع أن يرتفع بوتيرة أقل حدة من العام الحالي نظرًا لارتفاع سنة الأساس للسنة القادمة بالفعل متماشية مع خطة البنك المركزي بنسبة ارتفاع أو انخفاض 7% (± 2 نقطة مئوية) فى الربع الرابع من 2024 مؤكدًا أن ذلك بافتراض عدم وجود عوامل أخرى داخله تؤثر على الاقتصاد.

وأضاف عياد أن أكثر الشركات التى سيتأثر معدل الطلب على منتجاتها سلبًا فى الفترة القادمة هي شركات السلع غير الأساسية.

وقال محمد حسن العضو المنتدب لشركة أودن للاستثمارات المالية، إن كل من البورصة والتضخم، سيستمران في تحقيق معدلات وقمم تاريخية بشكل قوى، موضحًا أن أسعار الأسهم المصرية مازالت منخفضة جدًا عن قيمها العادلة.

ولفت إلى أن معدلات الشراء العنيفة دفعت وصول أحجام التداول اليومية إلى 5 مليارات جنيه مما يدل على السيولة و الزخم الشرائى.

وأكد حسن أن ليس توقعات سعر الصرف وتحركاته بسبب سيكولوجية المتعاملين للتحوط هى السبب الأساسى الوحيد لارتفاع أسعار الأسهم المدرجة في البورصة وتحقيقها القيم التاريخية.

وأشار إلى نتائج أعمال الشركات القوية، مع برنامج الطروحات، ووجود مؤسسات تشتري بشكل قوى فى السوق دفعا ذلك الصعود، حيث إن أهداف المؤسسات مختلفة عن الأفراد فأساسها هو الاستثمار، مؤكدًا قوة السوق المصري لامتصاص الصدمات الاقتصادية الحالية.

وقال مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن الشركات المصرية تحافظ على هوامش ربحيتها عن طريق تمرير ارتفاع تكلفة والمواد الخام للعميل، مشيرًا إلى أن تلك استراتيجية أغلب الشركات منذ الربع الرابع من العام السابق.

ذكر أن أسعار بعض الأسهم المدرجة في البورصة حاليًا لا تعكس القيم الحقيقية لها بل تعكس قيم أكثر ارتفاعًا مشيرًا إلى ارتفاع سهم موبكو لأكثر من 400% ليصل إلى 800 جنيه للسهم ثم ينخفض لمستويات 550 جنيها مرة أخرى.

وأشار إلى أن الاسهم ذات الارتفاع السريع جدًا ستنخفض بنفس السرعة نظرًا لعدم وجود سبب جوهرى للارتفاع، ناصحًا المستثمرين بالنظر إلى نتائج أعمال الشركات وقيم العادلة للسهم قبل الاستثمار.

وتوقع محلل بسوق المال، أن يواصل التضخم في مصر الارتفاع بنسبة 2.6% على أساس شهري وبنسبة 42% على أساس سنوي في أكتوبر على غرار أرقام سبتمبر الأمر الذي يعكس نقص إمدادات السلع والمنتجات الأساسية نتيجة تقييد الاستيراد وتصدير بعض المحاصيل الزراعية ونقص المعروض من العملة الصعبة والأثر الموسمي لبداية العام الدراسي في المدارس والجامعات.

وأوضح تقرير صادر عن جيمس سوانستون الخبير الاقتصادي المعني بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا قوله إنه بعد أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في أغسطس في خطوة فاجأت المحللين، أوقف البنك دورة تشديد السياسة النقدية الشهر الحالى.

وقال سوانستون إنه منذ رفع سعر الفائدة فى أغسطس أظهرت بيانات التضخم تسارعًا إضافيا إلى 38% على أساس سنوي في الشهر الماضي، فيما يتعرض الجنيه المصري لمزيد من الضغوط، مشيرًا إلى أن سعر الدولار سجل في السوق الموازي إلى 47.5 جنيه للدولار.