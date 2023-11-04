تداول 36 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط خلال 24 ساعة

MENAFN - Al-Borsa News) استقبل مينا دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 16 سفينة، وغادره 13 سفينة آخرى، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء المتداول عليها 36 سفينة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط – في بيان اليوم – أن حركة الصادر من البضائع بلغت 16 ألفا و394 طنا تشمل، 7 آلاف و917 طن يوريا و3182 طن جبس معبأ و13 ألفا و292 طن كلينكر و3379 طن اسمنت و2720 طن رمل و1500 طن ملح و1100 طن زيت صويا و6326 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع 39 ألفا و237 طنا تشمل: 3500 طن خردة و823 طن خشب زان و3900 طن ذرة و5853 طن حديد و2535 طن ابلاكاش و7128 طن قمح.

وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1169 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 129 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1579 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 66 ألفا و250 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 418 ألفا و518 طنًا، كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2399 طن قمح، متجهين إلى صوامع إمبابة، بينما بلغت الشاحنات 2869 شاحنة.





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