كيف خفض التضخم القيمة الحقيقية للأصول؟

لم تعد المليون دولار كما كانت فى السابق، فقلة من الناس يستطيعون تجاهل التأثيرات المترتبة على ارتفاع الأسعار، خاصة فى ظل تأثير التضخم حتى على جيوب الأثرياء وصناديق الائتمان.

وبطبيعة الحال، لا يتم تقاسم الألم بشكل متساو على الإطلاق، حيث يتحمل الفقراء العبء الأكبر، لكن التأثير واضح أيضاً حتى فى قمة تكدس الثروة.

تآكلت القيمة الحقيقية للثروات خلال العامين الماضيين بأسرع وتيرة لها منذ أكثر من 40 عامًا، مع وصول التضخم إلى أعلى مستوياته منذ أوائل الثمانينيات فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى.

ومن حيث القيمة الدولارية، أدى التضخم إلى خفض نمو الثروة بمقدار 6 نقاط مئوية العام الماضى، ما حول مكاسب الثروة الاسمية البالغة 3.4% إلى خسارة حقيقية للثروة بنسبة 2.6%، هذا وفقًا لتقرير الثروة السنوى، وهو دليل لثروة الأسر، الذى أعده“كريدى سويس” و“يو بى إس”.

ولا يعد هذا مفاجئًا، نظرًا إلى ارتفاع التضخم، الذى بلغ 8.3% فى الولايات المتحدة، حسب ما نقلته صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية.

والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أنه حتى فى العقدين الماضيين، عندما كان التضخم منخفضًا، ظلت الأسعار المرتفعة قادرة على خفض قيم الأصول.

وتظهر البيانات أننا شهدنا منذ بداية القرن 5 أعوام تجاوزت فيها عوائد الاستثمار الاسمية 10%، لكن عندما وصلت العائدات الحقيقية إلى هذا المستوى لم تتجاوزها مطلقًا.

بعبارة أخرى، تشير تقديرات مؤلفى التقرير الصادر عن“كريدى سويس” إلى أن 34 مليون فقط من أصل 59 مليون شخص فى العالم ممن لديهم أصول بقيمة مليون دولار أو أكثر فى العام الماضى، كانوا مؤهلين لأن يصبحوا مليونيرات فى الأصول بالقيمة الحقيقية بعد التعديل وفق التضخم منذ عام 2000.

ويقول التقرير إن“التضخم أدى إلى تآكل القيمة الحقيقية للثروة فى هذا القرن، وسهل على الأشخاص اليافعين أن يصبحوا من أصحاب الملايين بالدولار”.

وهذا حدث خلال فترة عقدين عندما بلغ متوسط معدلات التضخم فى الولايات المتحدة 2.5% فقط.

وتنخفض أسعار الفائدة من أعلى مستوياتها الأخيرة فى الولايات المتحدة وأوروبا الغربية فى الوقت الحالى.

ومع ذلك، هناك عددًا قليلاً من الاقتصاديين يتوقعون العودة إلى متوسط المعدل المنخفض للفترة بين 2000 و2020، وقد تبين أن هذا العقد مختلف تمامًا من نواحى عديدة مع حدوث اضطرابات هائلة فى الاستقرار العالمى والتجارة والتمويل.

علاوة على ذلك، هناك عبء نقدى ناجم عن أعوام من الأموال الرخيصة والضغوط التى يمارسها العمال لزيادة الأجور بعد عقود من التراجع أو الركود فى الأجور الحقيقية.

كيف يجب أن يستجيب المستثمرون؟

أحد الدروس المستفادة من الأرقام المعدلة حسب الأسعار هو الأهمية المركزية للتضخم فى تقييم مقدار المال الذى تحتاج للعيش عليه إذا كنت لا تعمل ولا تكسب دخلاً، فعلى سبيل المثال، فى صندوق التقاعد الخاص بك أو صندوق ائتمان الأسرة.

ما يهم فى النهاية ليس حجم كومة الأصول الخاصة بك اليوم، بل القيمة المستقبلية للدخل الذى ستستنزفه، بعد تعديله حسب التضخم.

غالبا ما يحث مديرو الثروات الحذقون العملاء على عدم التركيز أكثر مما ينبغى على ما إذا كانت عوائدهم الاسمية تتفوق على معايير المحفظة، والتركيز بدلاً من ذلك على العائدات الحقيقية.

ربما تبدو هذه النصيحة فى كثير من الأحيان وكأنها عذر من مدير ضعيف الأداء يشعر بالقلق من خسارة عميل لمصلحة منافس يفوق المعيار القياسى.

لكنه تذكير مفيد بأن هناك عالمًا خارج الأسواق المالية حيث ستنفق فيه فعليًا الأموال التى تسحبها من المحفظة، المقومة بالدولار واليورو والجنيه الإسترلينى الحقيقى، المعدل حسب التضخم.

إنها نصيحة ذات أهمية خاصة وأن الأسواق، والمعايير القياسية، متقلبة، بينما يبدو أن التضخم، على الرغم من انخفاضه فى معظم الدول المتقدمة، قد يستمر.