تدشين مجمع مدارس بالقرية الكونية بالشراكة بين الصندوق السيادى والقطاع الخاص

دشن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، والدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الأسبوع الماضى، مجمع مدارس يضم أربعة مدارس ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير أرض القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر بالشراكة بين صندوق مصر السيادى وأفضل الخبرات من القطاع الخاص فى مجال التعليم.

ويهدف المشروع إلى تقديم خدمات تعليمية تُطبق المعايير الدولية وبتكلفة مناسبة للأسر متوسطة الدخل فى مصر، ويبلغ عدد الطلاب فى المدارس الأربعة نحو ألف طالب والمستهدف الوصول إلى نحو 10 آلاف طالب عند اكتمال المرحلة الأولى من المشروع، وقريبا سيتم توقيع عقد شراكة لإنشاء المدرسة الخامسة (مدرسة فرنسية).

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، إن مشروع مدارس القرية الكونية هو أحد المشروعات التنموية التى تتسق مع الأولوية القصوى التى يحظى بها قطاع التعليم فى التوجه التنموى للدولة المصرية، لافتة إلى زيادة الاستثمارات العامة بقطاع التعليم خلال 23/2024 إلى نحو 9 أضعاف قيمتها مقارنة بعام 14/2015 لتبلغ نحو 76,2 مليار جنيه فى العام المالى الحالى.

وقالت السعيد إن مشروع مدارس القرية الكونية يمثل أحد أهم نجاحات صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، فهو يعد ترجمة على أرض الواقع للهدف التنموى والاستثمارى من إنشاء الصندوق والمتمثل فى الاستفادة من الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة وتعظيم قيمتها للأجيال القادمة من خلال خلق شراكات مع المتخصصين من القطاع الخاص، وبما يعزز التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن المشروع يؤكد التزام الدولة بتوسيع دور القطاع الخاص وتمكينه كشريك استراتيجى فى تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال الشراكة بين صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية وأفضل الخبرات من القطاع الخاص فى مجال التعليم ممثلة فى شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، والسويدى كابيتال، وشركة موبيكا للصناعات المتكاملة، ومنصة مصر للتعليم، و EduHive بهدف تقديم خدمات تعليمية تُطبق المعايير الدولية وبتكلفة مناسبة للأسر متوسطة الدخل فى مصر، مؤكدة حرص الدولة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

ومن جانبه، قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، إن الصندوق يسعى لتكرار هذا النموذج الناجح فى كافة أنحاء الجمهورية للارتقاء بجودة الخدمات التعليمية المقدمة من القطاع الخاص وتزويد الطلاب بمهارات إضافية يحتاجها سوق العمل حالياً ومستقبلاً.

ويساهم صندوق مصر السيادى فى الأربع مدارس بجزء من أرض القرية الكونية والتى قد تم نقل ملكيتها له بموجب قرار من السيد رئيس الجمهورية لتحقيق الاستفادة القصوى منها بالشراكة مع القطاع الخاص.

وقد تم تطوير/ بناء مدرستين من قبل شركة موبيكا للصناعات المتكاملة ويتم إدراتهما بواسطة منصة مصر للتعليم وهما مدرسة Westview International Language School (WILS) ومدرسة Scholars International Language School (SILS)، وتطور شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) بالشراكة مع شركة السويدى كابيتال مدرسة Regent التى تديرها منصة“Eduhive”، كما تقوم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) بتطوير وإدارة مدرسة Future Tech.

وأشاد كريم عوض، الرئيس التنفيذى لمجموعة إى اف چى القابضة، بالشراكة بين منصة مصر للتعليم (EEP) التابعة لمجموعة إى اف چى القابضة وصندوق مصر السيادى وشركة موبيكا، مشيرا إلى أنه سيكون لهذا النموذج تأثير عميق على الطلاب على مستوى الجمهورية، حيث يقدم لهم تعليمًا استثنائيًا يجمع بين المناهج الوطنية القوية وأعلى المعايير الدولية”.

وأكد عوض على التزام المجموعة بدعم نمو هذه الشراكة فى المستقبل، حيث تلعب دورًا حيويًا فى تطوير قطاع التعليم فى مصر.

وقال محمد فاروق عبد المنعم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة موبيكا، إننا نسعى لتوفير تعليم عالى المستوى بأسعار معقولة، من خلال التعاون بين صندوق مصر السيادى وشركة جيمس للتعليم.

وأوضح المهندس أحمد السويدى، رئيس مجلس إدارة السويدى كابيتال القابضة، إن التعليم هو أساس التقدم والتمكين حيث تجسد مدارسنا داخل القرية الكونية التزامنا الثابت بتوفير بيئة تعليمية دولية تغذى العقول الشابة، وتزرع الإبداع، وتجهز الطلاب لمستقبل عالمى.

وقال محمد القلا، الرئيس التنفيذى لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا)، إن افتتاح مدارس القرية الكونية هو بداية لشبكة عريضة من المشروعات التعليمية بالشراكة مع الصندوق السيادى لإيصال خدمات متميزة للطبقة المتوسطة المصرية فى العديد من المحافظات.

ويُعد نموذج المدارس الوطنية المتميزة لدينا دمج بين المناهج الوطنية المصرية والمعايير الدولية فى المملكة المتحدة والولايات المتحدة، لتمكين الطلاب من الاستفادة من أفضل المحتوى التعليمى المقدم فى إطار تعليمى متطور بمصاريف دراسية تنافسية جدًا لمجموعة واسعة من الطلاب فى محافظات مصر.