تدشين مجمع مدارس بالقرية الكونية بالشراكة بين الصندوق السيادى والقطاع الخاص

(MENAFN
- Al-Borsa News) المشروع يضم 4 مدارس ويستهدف ضم 10 آلاف طالب بالمرحلة الاولى
دشن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، والدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الأسبوع الماضى، مجمع مدارس يضم أربعة مدارس ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير أرض القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر بالشراكة بين صندوق مصر السيادى وأفضل الخبرات من القطاع الخاص فى مجال التعليم.
ويهدف المشروع إلى تقديم خدمات تعليمية تُطبق المعايير الدولية وبتكلفة مناسبة للأسر متوسطة الدخل فى مصر، ويبلغ عدد الطلاب فى المدارس الأربعة نحو ألف طالب والمستهدف الوصول إلى نحو 10 آلاف طالب عند اكتمال المرحلة الأولى من المشروع، وقريبا سيتم توقيع عقد شراكة لإنشاء المدرسة الخامسة (مدرسة فرنسية).
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، إن مشروع مدارس القرية الكونية هو أحد المشروعات التنموية التى تتسق مع الأولوية القصوى التى يحظى بها قطاع التعليم فى التوجه التنموى للدولة المصرية، لافتة إلى زيادة الاستثمارات العامة بقطاع التعليم خلال 23/2024 إلى نحو 9 أضعاف قيمتها مقارنة بعام 14/2015 لتبلغ نحو 76,2 مليار جنيه فى العام المالى الحالى.
وقالت السعيد إن مشروع مدارس القرية الكونية يمثل أحد أهم نجاحات صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، فهو يعد ترجمة على أرض الواقع للهدف التنموى والاستثمارى من إنشاء الصندوق والمتمثل فى الاستفادة من الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة وتعظيم قيمتها للأجيال القادمة من خلال خلق شراكات مع المتخصصين من القطاع الخاص، وبما يعزز التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. توقيع عقد شراكة لإنشاء مدرسة فرنسية خامسة قريباً
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن المشروع يؤكد التزام الدولة بتوسيع دور القطاع الخاص وتمكينه كشريك استراتيجى فى تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال الشراكة بين صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية وأفضل الخبرات من القطاع الخاص فى مجال التعليم ممثلة فى شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، والسويدى كابيتال، وشركة موبيكا للصناعات المتكاملة، ومنصة مصر للتعليم، و EduHive بهدف تقديم خدمات تعليمية تُطبق المعايير الدولية وبتكلفة مناسبة للأسر متوسطة الدخل فى مصر، مؤكدة حرص الدولة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
ومن جانبه، قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، إن الصندوق يسعى لتكرار هذا النموذج الناجح فى كافة أنحاء الجمهورية للارتقاء بجودة الخدمات التعليمية المقدمة من القطاع الخاص وتزويد الطلاب بمهارات إضافية يحتاجها سوق العمل حالياً ومستقبلاً.
ويساهم صندوق مصر السيادى فى الأربع مدارس بجزء من أرض القرية الكونية والتى قد تم نقل ملكيتها له بموجب قرار من السيد رئيس الجمهورية لتحقيق الاستفادة القصوى منها بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقد تم تطوير/ بناء مدرستين من قبل شركة موبيكا للصناعات المتكاملة ويتم إدراتهما بواسطة منصة مصر للتعليم وهما مدرسة Westview International Language School (WILS) ومدرسة Scholars International Language School (SILS)، وتطور شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) بالشراكة مع شركة السويدى كابيتال مدرسة Regent التى تديرها منصة“Eduhive”، كما تقوم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) بتطوير وإدارة مدرسة Future Tech.
وأشاد كريم عوض، الرئيس التنفيذى لمجموعة إى اف چى القابضة، بالشراكة بين منصة مصر للتعليم (EEP) التابعة لمجموعة إى اف چى القابضة وصندوق مصر السيادى وشركة موبيكا، مشيرا إلى أنه سيكون لهذا النموذج تأثير عميق على الطلاب على مستوى الجمهورية، حيث يقدم لهم تعليمًا استثنائيًا يجمع بين المناهج الوطنية القوية وأعلى المعايير الدولية”.
وأكد عوض على التزام المجموعة بدعم نمو هذه الشراكة فى المستقبل، حيث تلعب دورًا حيويًا فى تطوير قطاع التعليم فى مصر.
وقال محمد فاروق عبد المنعم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة موبيكا، إننا نسعى لتوفير تعليم عالى المستوى بأسعار معقولة، من خلال التعاون بين صندوق مصر السيادى وشركة جيمس للتعليم.
وأوضح المهندس أحمد السويدى، رئيس مجلس إدارة السويدى كابيتال القابضة، إن التعليم هو أساس التقدم والتمكين حيث تجسد مدارسنا داخل القرية الكونية التزامنا الثابت بتوفير بيئة تعليمية دولية تغذى العقول الشابة، وتزرع الإبداع، وتجهز الطلاب لمستقبل عالمى.
وقال محمد القلا، الرئيس التنفيذى لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا)، إن افتتاح مدارس القرية الكونية هو بداية لشبكة عريضة من المشروعات التعليمية بالشراكة مع الصندوق السيادى لإيصال خدمات متميزة للطبقة المتوسطة المصرية فى العديد من المحافظات.
ويُعد نموذج المدارس الوطنية المتميزة لدينا دمج بين المناهج الوطنية المصرية والمعايير الدولية فى المملكة المتحدة والولايات المتحدة، لتمكين الطلاب من الاستفادة من أفضل المحتوى التعليمى المقدم فى إطار تعليمى متطور بمصاريف دراسية تنافسية جدًا لمجموعة واسعة من الطلاب فى محافظات مصر.
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