أوروبا تواجه عقبات للتحرر من سلسلة توريد السيارات الكهربائية بالصين

MENAFN - Al-Borsa News) في وقت تحاول فيه أوروبا خفض اعتمادها على الصين في مجال السيارات الكهربائية، تسلط المشاكل المالية الأخيرة التي تواجهها شركات تصنيع البطاريات في المملكة المتحدة، الضوء على تحدي عميق تواجهه المنطقة في بناء سلسلتها للتوريد.

تعد أوروبا متخلفة في إنتاج بطاريات السيارات، فلن تجد شركات أوروبية في المراكز الخمسة الأولى في إنتاج تلك البطاريات.. لكن هناك شركتين، وهما“كونتمبوراري أمبيركس تكنولوجي” الصينية و“إل جي إنرجي سوليشون” الكورية الجنوبية، استحوذتا على نصف السوق العالمية في عام 2022، بحسب شركة“إس إن إي ريسيرش” الكورية الجنوبية.

وتتطلب بطاريات السيارات معرفة فنية مختلفة عن محركات الاحتراق الداخلي، التي تتسم أوروبا بقوة فيها منذ فترة طويلة، حسب ما نقلته مجلة“نيكاي آسيان ريفيو” اليابانية.

وفي حين تحقق الصين وكوريا الجنوبية تقدماً تكنولوجياً مطرداً، فإن شركة“نورث فولت” السويدية، التي أسسها مسؤول تنفيذي سابق في شركة“تسلا” وبدعم من شركة“فولكس واجن” وآخرين، تواجه أيضاً مشكلة في إطلاق إنتاج الضخم من البطاريات.

قامت شركة“نورث فولت” ببناء مصنع للبطاريات شمال السويد في 2021، مستهدفة تعزيز طاقتها الإنتاجية من 16 جيجاوات في الساعة إلى 40 جيجاوات في الساعة من عام 2023 إلى عام 2025، لكن الشركة لم تتمكن من تحسين الإنتاجية مع زيادة الإنتاج وفشلت في تلبية ما كانت تُخطط له.

كان ثمة 41 مصنعًا عملاقًا مخططًا لها في 13 دولة أوروبية اعتبارًا من يونيو 2022، بدءًا من تلك التي في مرحلة التخطيط وحتى تلك العاملة بالفعل، وفقًا لمجموعة الأبحاث البريطانية“فاراداي إنستتيوشن”.

وإذا تم تنفيذ جميع الخطط، فإن الطاقة الإنتاجية في المنطقة سترتفع من أكثر من 100 جيجاوات في الساعة في عام 2022 إلى حوالي 1100 جيجاوات في الساعة في عام 2030.

لكن الصين لا تزال متقدمة بفارق كبير في مجال تكنولوجيا البطاريات، وإذا أرادت أوروبا تحسين سلسلة التوريد الخاصة بها، فلن يكون أمامها خيار سوى الاعتماد على الصين، بالرغم من أن واقعها التكنولوجي لا يتطابق مع سياسة الحكومة.

لا تقتصر صعوبة الحد من الاعتماد على الصين على التصنيع، فمن بين المواد الـ34 التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي هامة، مثل النيكل وغيره من المواد المستخدمة في البطاريات، تعد الصين أكبر مورد لـ11 مادة في المنطقة.

وقال سانشيرو فوكاو، المحلل لدى معهد أبحاث“إيتوتشو” الياباني، إنه في ظل سيطرة الصين على سلسلة التوريد بأكملها،“من المهم الآن ليس الابتعاد عن الاعتماد على الصين في البطاريات، بل معرفة كيفية التعامل مع الصين”.