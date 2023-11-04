((أفانتى)) للأجبان تستهدف زيادة مبيعاتها 25% العام الجارى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف شركة أفانتى للألجبان زيادة مبيعاتها بنحو 25% خلال العام الجارى بحسب وائل مصطفى مدير التسويق فى الشركة.
قال مصطفى إن الشركة لديها نحو 100 منتج، وبلغ طاقتها الإنتاجية ألف طن شهريًا تصدر منها نحو 20%.
وأشار إلى أن أهم الدول التى يتم التصدير إليها، السعودية والبحرين والكويت والإمارات، كما تستهدف الشركة وصول نسبة التصدير إلى 35% خلال العام المقبل.
أضاف لـ ((البورصة)) أن الشركة تستهدف إضافة خطوط إنتاج جديدة فى منتجات جديدة مثل الجبن البيضاء والجبن الصفراء بداية العام المقبل، ومن المتوقع أن تستحوذ على 20% من منتج جديد من سوق الجبنة، سيتم الإعلان عنه خلال العام المقبل.
وفيما يتعلق بمبادرة خفض أسعار السلع، أوضح أن الشركة شاركت فى مهرجان الجبن الشهر الماضى بخصومات تصل إلى 30%، مما ساهم فى زيادة المبيعا، بجانب عقد صفقات تصديرية.
وفيما يتعلق بارتفاع التكلفة مؤخرا، أوضح أنه يتم استيراد نحو 90% من الخامات من الخارج ، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
ولفت إلى أن هناك وفرة في الخامات منذ شهرين أو 3 شهور بعد فترة من صعوبة الحصول على الخامات من الخارج.
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