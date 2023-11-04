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((أفانتى)) للأجبان تستهدف زيادة مبيعاتها 25% العام الجارى

11/4/2023 2:21:28 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تستهدف شركة أفانتى للألجبان زيادة مبيعاتها بنحو 25% خلال العام الجارى بحسب وائل مصطفى مدير التسويق فى الشركة.

قال مصطفى إن الشركة لديها نحو 100 منتج، وبلغ طاقتها الإنتاجية ألف طن شهريًا تصدر منها نحو 20%.

وأشار إلى أن أهم الدول التى يتم التصدير إليها، السعودية والبحرين والكويت والإمارات، كما تستهدف الشركة وصول نسبة التصدير إلى 35% خلال العام المقبل.

أضاف لـ ((البورصة)) أن الشركة تستهدف إضافة خطوط إنتاج جديدة فى منتجات جديدة مثل الجبن البيضاء والجبن الصفراء بداية العام المقبل، ومن المتوقع أن تستحوذ على 20% من منتج جديد من سوق الجبنة، سيتم الإعلان عنه خلال العام المقبل.

وفيما يتعلق بمبادرة خفض أسعار السلع، أوضح أن الشركة شاركت فى مهرجان الجبن الشهر الماضى بخصومات تصل إلى 30%، مما ساهم فى زيادة المبيعا، بجانب عقد صفقات تصديرية.

وفيما يتعلق بارتفاع التكلفة مؤخرا، أوضح أنه يتم استيراد نحو 90% من الخامات من الخارج ، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

ولفت إلى أن هناك وفرة في الخامات منذ شهرين أو 3 شهور بعد فترة من صعوبة الحصول على الخامات من الخارج.

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