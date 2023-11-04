الآلاف يتظاهرون في برلين تضامنا مع شعبنا الفلسطيني

MENAFN - Palestine News Network ) برلين/PNN/تظاهر الآلاف، اليوم السبت، في برلين تضامنا مع أبناء شعبنا في قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف اسرائيلي متواصل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ووفق وكالة "فرانس برس"، شاركت عائلات كثيرة مع أولادها في التظاهرة، ورفعت لافتات كتب عليها "أنقذوا غزة" و"أوقفوا الابادة" و"وقف إطلاق النار".

وتوشح متظاهرون كثر بالكوفية الفلسطينية، وتجمع المتظاهرون في ساحة الكسندر بلاتز بوسط برلين تظللهم الأعلام الفلسطينية وهاتفين "حرروا فلسطين".



