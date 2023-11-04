الآلاف يتظاهرون في برلين تضامنا مع شعبنا الفلسطيني

(MENAFN
- Palestine News Network )
برلين/PNN/تظاهر الآلاف، اليوم السبت، في برلين تضامنا مع أبناء شعبنا في قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف اسرائيلي متواصل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ووفق وكالة "فرانس برس"، شاركت عائلات كثيرة مع أولادها في التظاهرة، ورفعت لافتات كتب عليها "أنقذوا غزة" و"أوقفوا الابادة" و"وقف إطلاق النار".
وتوشح متظاهرون كثر بالكوفية الفلسطينية، وتجمع المتظاهرون في ساحة الكسندر بلاتز بوسط برلين تظللهم الأعلام الفلسطينية وهاتفين "حرروا فلسطين".
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