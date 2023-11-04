الصحة العالمية تدين القصف الإسرائيلي على مستشفيات غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنيف/PNN/أدانت منظمة الصحة العالمية، قصف الطائرات الإسرائيلية، أمس الجمعة، قرب مستشفيات الشفاء والقدس والإندونيسي في قطاع غزة.
وقالت المنظمة، في بيان لها اليوم السبت، إنه وفقًا للتقارير، كانت مركبات الإسعاف في مستشفى الشفاء تجلي حالات حرجة من المرضى والمصابين إلى مستشفيات في جنوب قطاع غزة، عندما وقع هجوم على مدخل المستشفى.
وقد وردت تقارير أولية تفيد باستشهاد ما لا يقل عن 13 مواطنا، وإصابة أكثر من 60 آخرين، إضافة إلى تعرض البنية الأساسية للمستشفى ومركبة إسعاف، وقبل ذلك الهجوم، وقع هجوم آخر ألحق أضرارًا بمركبة إسعاف أخرى في القافلة نفسها.
كما أُبلغ عن هجومين آخرين في اليوم نفسه على مستشفى القدس أسفرا عن إصابة ما لا يقل عن 21 مواطنا، إضافةً إلى هجوم آخر قرب المستشفى الإندونيسي.
وأشارت المنظمة إلى أن الهجمات على الرعاية الصحية، ومنها استهداف المستشفيات وفرض القيود على وصول الإمدادات الأساسية مثل المستلزمات الطبية والوقود والمياه، قد تمثل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
وكررت المنظمة دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار، وأكدت الحاجة العاجلة إلى حماية جميع العاملين الصحيين والمرضى ووسائل النقل للرعاية الصحية والمرافق الصحية.
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