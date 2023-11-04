الصحة العالمية تدين القصف الإسرائيلي على مستشفيات غزة

MENAFN - Palestine News Network ) جنيف/PNN/أدانت منظمة الصحة العالمية، قصف الطائرات الإسرائيلية، أمس الجمعة، قرب مستشفيات الشفاء والقدس والإندونيسي في قطاع غزة.

وقالت المنظمة، في بيان لها اليوم السبت، إنه وفقًا للتقارير، كانت مركبات الإسعاف في مستشفى الشفاء تجلي حالات حرجة من المرضى والمصابين إلى مستشفيات في جنوب قطاع غزة، عندما وقع هجوم على مدخل المستشفى.

وقد وردت تقارير أولية تفيد باستشهاد ما لا يقل عن 13 مواطنا، وإصابة أكثر من 60 آخرين، إضافة إلى تعرض البنية الأساسية للمستشفى ومركبة إسعاف، وقبل ذلك الهجوم، وقع هجوم آخر ألحق أضرارًا بمركبة إسعاف أخرى في القافلة نفسها.

كما أُبلغ عن هجومين آخرين في اليوم نفسه على مستشفى القدس أسفرا عن إصابة ما لا يقل عن 21 مواطنا، إضافةً إلى هجوم آخر قرب المستشفى الإندونيسي.

وأشارت المنظمة إلى أن الهجمات على الرعاية الصحية، ومنها استهداف المستشفيات وفرض القيود على وصول الإمدادات الأساسية مثل المستلزمات الطبية والوقود والمياه، قد تمثل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.

وكررت المنظمة دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار، وأكدت الحاجة العاجلة إلى حماية جميع العاملين الصحيين والمرضى ووسائل النقل للرعاية الصحية والمرافق الصحية.



