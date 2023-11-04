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الآلاف يتظاهرون في ميلان تضامنا مع شعبنا

11/4/2023 2:21:00 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) ميلان/PNN/تظاهر الآلاف في مدينة ميلان الايطالية ، اليوم السبت، دعما لفلسطين، ورفضا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وردد المشاركون في المسيرة شعارات مؤيدة لفلسطين ومطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والدعوة لوقف قتل المدنيين، ووقف المجازر المرتكبة بحقهم.

ورفع المشاركون في المسيرة التي نظمتها عدة منظمات شبابية، لافتات تطالب بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وتندد بالإبادة الجماعية وقصف الأطفال والمدنيين.


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