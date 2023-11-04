إصابة شاب إثر اعتداء قوات الاحتلال عليه غرب رام الله

إصابة شاب إثر اعتداء قوات الاحتلال عليه غرب رام الله
التاريخ
11/4/2023 2:21:00 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/أصيب شاب، مساء اليوم السبت، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه، في بلدة نعلين غرب رام الله.
وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال احتجزت شابا واعتدت عليه بالضرب، عقب اقتحامها بلدة نعلين، ما أدى إلى إصابته برضوض وجروح.
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