الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في محيط قلقيلية

(MENAFN
- Palestine News Network )
قلقيلية/PNN/شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، من إجراءاتها العسكرية في محيط قلقيلية.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اغلقت مدخل قلقيلية الجنوبي المؤدي إلى المدينة، وأعاقت حركة مرور المركبات، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال أغلقت المدخلين "الشرقي والغربي"، لقرية النبي إلياس شرق قلقيلية بحواجز عسكرية، كما منعت مرور المركبات وأطلقت باتجاهها قنابل الصوت والغاز السام.
وأشار إلى أنه رغم اغلاق الاحتلال المدخل الرئيسي لبلدة عزون بالبوابة الحديدية منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، نصبت حاجزا عسكريا على المدخل الفرعي الغربي المؤدي للبلدة ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها.
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