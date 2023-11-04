الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في محيط قلقيلية

MENAFN - Palestine News Network ) قلقيلية/PNN/شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، من إجراءاتها العسكرية في محيط قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اغلقت مدخل قلقيلية الجنوبي المؤدي إلى المدينة، وأعاقت حركة مرور المركبات، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال أغلقت المدخلين "الشرقي والغربي"، لقرية النبي إلياس شرق قلقيلية بحواجز عسكرية، كما منعت مرور المركبات وأطلقت باتجاهها قنابل الصوت والغاز السام.

وأشار إلى أنه رغم اغلاق الاحتلال المدخل الرئيسي لبلدة عزون بالبوابة الحديدية منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، نصبت حاجزا عسكريا على المدخل الفرعي الغربي المؤدي للبلدة ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها.



