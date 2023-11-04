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إصابة مواطن جراء اعتداءات المستعمرين عليه في خربة يرزا بالأغوار

11/4/2023 2:21:00 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الأغوار/PNN/أصيب مواطن، اليوم السبت، جراء اعتداء المستعمرين عليه في خربة يرزا بالأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر، بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة للمواطن جهاد صالح مساعيد نتيجة تعرضه للضرب من المستعمرين، وتم نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

بدوره، أوضح رئيس مجلس قروي يرزا مخلص مساعيد، أن مجموعة من المستعمرين المسلحين وعددهم يزيد عن 20 مستعمرا قد اقتحموا الخربة، وشرعوا باقتحام منازل المواطنين وتهديدهم وترهيبهم، كما اعتدوا بالضرب على عدد من المواطنين ما أدى لنقل أحدهم إلى المستشفى.

وأضاف أن المستعمرين قاموا خلال مهاجمتهم للخربة بسرقة حوالي 70 رأسا من الأبقار، موضحا أن مهاجمة الخربة والاعتداءات فيها استمرت لمدة تزيد عن الساعتين.

يذكر أن مناطق عديدة في الأغوار الشمالية تعرضت اليوم لاعتداءات وانتهاكات من المستعمرين و"مجلس المستعمرات"، في إطار تصاعد الاعتداءات في مختلف مناطق الأغوار الشمالية بشكل كبير مؤخرا.


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