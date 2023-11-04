إصابة مواطن جراء اعتداءات المستعمرين عليه في خربة يرزا بالأغوار

(MENAFN
- Palestine News Network )
الأغوار/PNN/أصيب مواطن، اليوم السبت، جراء اعتداء المستعمرين عليه في خربة يرزا بالأغوار الشمالية.
وأفادت مصادر في الهلال الأحمر، بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة للمواطن جهاد صالح مساعيد نتيجة تعرضه للضرب من المستعمرين، وتم نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج.
بدوره، أوضح رئيس مجلس قروي يرزا مخلص مساعيد، أن مجموعة من المستعمرين المسلحين وعددهم يزيد عن 20 مستعمرا قد اقتحموا الخربة، وشرعوا باقتحام منازل المواطنين وتهديدهم وترهيبهم، كما اعتدوا بالضرب على عدد من المواطنين ما أدى لنقل أحدهم إلى المستشفى.
وأضاف أن المستعمرين قاموا خلال مهاجمتهم للخربة بسرقة حوالي 70 رأسا من الأبقار، موضحا أن مهاجمة الخربة والاعتداءات فيها استمرت لمدة تزيد عن الساعتين.
يذكر أن مناطق عديدة في الأغوار الشمالية تعرضت اليوم لاعتداءات وانتهاكات من المستعمرين و"مجلس المستعمرات"، في إطار تصاعد الاعتداءات في مختلف مناطق الأغوار الشمالية بشكل كبير مؤخرا.
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