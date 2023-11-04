تسعة شهداء في قصف للاحتلال على منزل بحي الزيتون شرق غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN/استشهد، مساء اليوم السبت، تسعة مواطنين، في قصف لطائرات الاحتلال، استهدف منزلا، شرق مدينة غزة.

وقال مراسلنا، إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة الخولي في محيط شارع البساتين بمنطقة عسقولة في حي الزيتون شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد تسعة مواطنين، وإصابة آخرين.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد الشهداء والجرحى من أبناء شعبنا نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة، منذ السابع من تشرين الاول/ أكتوبر الماضي إلى 9572 شهيدا، وأكثر من 26 ألف جريح، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين.

وأوضحت أن 9425 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفا، وفي الضفة ارتفع عدد الشهداء إلى 147، والجرحى إلى أكثر 2200.



