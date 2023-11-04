تسعة شهداء في قصف للاحتلال على منزل بحي الزيتون شرق غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN/استشهد، مساء اليوم السبت، تسعة مواطنين، في قصف لطائرات الاحتلال، استهدف منزلا، شرق مدينة غزة.
وقال مراسلنا، إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة الخولي في محيط شارع البساتين بمنطقة عسقولة في حي الزيتون شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد تسعة مواطنين، وإصابة آخرين.
وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد الشهداء والجرحى من أبناء شعبنا نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة، منذ السابع من تشرين الاول/ أكتوبر الماضي إلى 9572 شهيدا، وأكثر من 26 ألف جريح، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين.
وأوضحت أن 9425 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفا، وفي الضفة ارتفع عدد الشهداء إلى 147، والجرحى إلى أكثر 2200.
MENAFN04112023000205011050ID1107371615
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.