اجتماع أردني مصري سعودي قطري إماراتي فلسطيني أميركي لبحث وقف العدوان على شعبنا

MENAFN - Palestine News Network ) عمان/PNN/جرى، اليوم السبت، في العاصمة الاردنية عمان، اجتماع على المستوى الوزاري، ضم كلا من الاردن ومصر والسعودية وقطر والامارات وفلسطين والولايات المتحدة الاميركية.

وجرى خلال الاجتماع الذي دعت له الاردن، بحث السبل لوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والضفة بما فيها القدس.

وقدم رئيس الوفد الفلسطيني، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، شرحاً تفصيليا للموقف الفلسطيني، وطالب بالوقف الفوري

للعدوان الاسرائيلي على أبناء شعبنا في قطاع غزة، مشدداً على ضرورة تجنيب المدنيين ويلات الحرب، في ظل القصف الهمجي على العزل في قطاع غزة.

وأكد ضرورة فتح ممرات انسانية دائمة لادخال المواد الاغاثية الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء بأسرع وقت ممكن، معتبرا استهداف المدنيين الآمنين في بيوتهم وفي المستشفيات والمدارس وهدم العمارات على رؤوس ساكنيها، جرائم وحشية لا يمكن السكوت عليها ويجب وقفها فورا.

وشدد على ضرورة وقف ارهاب المستوطنين واعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق ابناء شعبنا في الضفة والقدس الشرقية.

وجدد أمين سر اللجنة التنفيذية، رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة او القدس.

وأكد وجوب تنفيذ الحل السياسي القائم على الشرعية الدولية من أجل نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وحريته واستقلاله وسيادته، في دولة فلسطين كاملة السيادة بعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين وفق قرار الامم المتحدة 194.

كما أكد أن الحلول الأمنية والعسكرية لن تؤدي، إلا للمزيد من اراقة الدماء واستمرار دوامة العنف، وان قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطيني، والحل السياسي يجب ان يكون شاملاً.



