اجتماع أردني مصري سعودي قطري إماراتي فلسطيني أميركي لبحث وقف العدوان على شعبنا

(MENAFN
- Palestine News Network )
عمان/PNN/جرى، اليوم السبت، في العاصمة الاردنية عمان، اجتماع على المستوى الوزاري، ضم كلا من الاردن ومصر والسعودية وقطر والامارات وفلسطين والولايات المتحدة الاميركية.
وجرى خلال الاجتماع الذي دعت له الاردن، بحث السبل لوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والضفة بما فيها القدس.
وقدم رئيس الوفد الفلسطيني، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، شرحاً تفصيليا للموقف الفلسطيني، وطالب بالوقف الفوري
للعدوان الاسرائيلي على أبناء شعبنا في قطاع غزة، مشدداً على ضرورة تجنيب المدنيين ويلات الحرب، في ظل القصف الهمجي على العزل في قطاع غزة.
وأكد ضرورة فتح ممرات انسانية دائمة لادخال المواد الاغاثية الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء بأسرع وقت ممكن، معتبرا استهداف المدنيين الآمنين في بيوتهم وفي المستشفيات والمدارس وهدم العمارات على رؤوس ساكنيها، جرائم وحشية لا يمكن السكوت عليها ويجب وقفها فورا.
وشدد على ضرورة وقف ارهاب المستوطنين واعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق ابناء شعبنا في الضفة والقدس الشرقية.
وجدد أمين سر اللجنة التنفيذية، رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة او القدس.
وأكد وجوب تنفيذ الحل السياسي القائم على الشرعية الدولية من أجل نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وحريته واستقلاله وسيادته، في دولة فلسطين كاملة السيادة بعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين وفق قرار الامم المتحدة 194.
كما أكد أن الحلول الأمنية والعسكرية لن تؤدي، إلا للمزيد من اراقة الدماء واستمرار دوامة العنف، وان قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطيني، والحل السياسي يجب ان يكون شاملاً.
MENAFN04112023000205011050ID1107371614
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.