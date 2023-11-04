14 % نموًا في صادرات مصر الغذائية (يناير سبتمبر 2023)

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Omar Assi
القاهرة- سجلت صادرات مصر الغذائية نموًا بمتوسط 14 % خلال الفترة (يناير – سبتمبر) من العام الجاري لتسجل 3.9 مليار دولار، مقابل 3.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقال المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية ان الصناعات الغذائية هي أحد اهم القطاعات المصدرة وأنها تحتل المركز الثالث بين صادرات مصر غير البترولية، ومن المنتظر أن تحقق صادرات القطاع نحو 5.1 مليار دولار وهو رقم جيد جدا كان مستهدف تحقيقه العام الماضي، ولكن الظروف والتحديات التي شهدتها الساحة الاقتصادية قد حالت دون ذلك.
واستعرض المجلس التصديري على هامش ورشة عمل عن برنامج رد الأعباء التصديرية، خطة العمل خلال العام المقبل، وانجازات المجلس خلال الشهور الـ 9 الأولي من 2023.
ممثلي شركات الصناعات الغذائية المصرية المشاركة في ورشة العمل حول برنامج رد الأعباء التصديرية
وقالت الدكتورة اماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات المصرية، ان مخصصات رد الأعباء التصديرية للعام المالي الحالي 28 مليار جنيه مصري، تم بالفعل صرف 12 مليار جنيه وجاري التنسيق مع وزارة المالية لتحديد موعد لإطلاق مبادرة جديدة لرد الأعباء للمصدريين المصريين.
وكشفت الوصال عن صرف نحو 50 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية، في إطار المبادرات ال 6 للسداد النقدي الفوري، واستحوذت شركات الصناعات الغذائية على نحو 20% من هذه المبالغ حيث صرفت نحو 10 مليارات جنيه.
وقالت مي خيري المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، ان مصر هي أكبر مصنع ومصدر للغذاء في الوطن العربي، والثانية في الشرق الأوسط بعد تركيا، كما أنها الثانية أفريقيا بعد جنوب أفريقيا، مؤكده على ان القطاع يحقق معدلات نمو مرضية جدًا في ظل التحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي والمحلي.
وأوضح الدكتور تميم الضوى نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، ان أزمة (كوفيد – 19) ، والحرب الروسية الأوكرانية جعلت هناك اهتمام كبير لدي كافة دول العالم بالقطاع الغذائي وبالفعل بدأت دول كثيرة تنويع مصادر حصولها على الغذاء، الامر الذي يعد فرصه واعدة للقطاع الغذائي المصري.
مسئولة المعارض بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية تستعرض أهمية السوق البرازيلي والمشاركة في معرض APAS
أضاف ان صادرات القطاع اختلفت نسبيا للدول المستوردة، وهناك دول حققت معدلات نمو كبيرة في مقدمتها السودان والتي ارتفعت الصادرات الغذائية المصرية إليها بنسبة 169 % لتسجل 393 مليون دولار، والبرازيل التي تضاعفت الصادرات إليها بنسبة 200 % لتصل لنحو 45 مليون دولار، وفلسطين بنسبة 34 % لتسجل 198 مليون دولار.
واستعرضت هبه سهيل مسئولة المعارض بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية، خريطة المشاركة في المعارض الدولية خلال العام المقبل، حيث تم 3 معارض للاشتراك المجمع، وهي جلفود دبي وفانسي فود الولايات المتحدة الأمريكية وانوجا أو سيال.
وأضافت ان المجلس أجري استطلاع رأي للشركات الأعضاء لتحديد المعارض الآخري التي يوجد فرصة للشركات المصرية لعقد صفقات تصديرية، في مقدمتها معرض APAS المقام في البرازيل خلال شهر مايو 2024، وفود إكس اليابان، ومعرض السعودي فود، والذي تنظمه إدارة معرض جلفود، ومعرض سيال الصين، ومعرض وورلد فود إسطنبول بتركيا، ومعرض وورلد فود موسكو في روسيا.
Omar Assi \ ANBA
Omar Assi \ ANBA
Omar Assi \ ANBA
MENAFN04112023000213011057ID1107371605