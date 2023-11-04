14 % نموًا في صادرات مصر الغذائية (يناير سبتمبر 2023)

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

القاهرة- سجلت صادرات مصر الغذائية نموًا بمتوسط 14 % خلال الفترة (يناير – سبتمبر) من العام الجاري لتسجل 3.9 مليار دولار، مقابل 3.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقال المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية ان الصناعات الغذائية هي أحد اهم القطاعات المصدرة وأنها تحتل المركز الثالث بين صادرات مصر غير البترولية، ومن المنتظر أن تحقق صادرات القطاع نحو 5.1 مليار دولار وهو رقم جيد جدا كان مستهدف تحقيقه العام الماضي، ولكن الظروف والتحديات التي شهدتها الساحة الاقتصادية قد حالت دون ذلك.

واستعرض المجلس التصديري على هامش ورشة عمل عن برنامج رد الأعباء التصديرية، خطة العمل خلال العام المقبل، وانجازات المجلس خلال الشهور الـ 9 الأولي من 2023.

ممثلي شركات الصناعات الغذائية المصرية المشاركة في ورشة العمل حول برنامج رد الأعباء التصديرية

وقالت الدكتورة اماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات المصرية، ان مخصصات رد الأعباء التصديرية للعام المالي الحالي 28 مليار جنيه مصري، تم بالفعل صرف 12 مليار جنيه وجاري التنسيق مع وزارة المالية لتحديد موعد لإطلاق مبادرة جديدة لرد الأعباء للمصدريين المصريين.

وكشفت الوصال عن صرف نحو 50 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية، في إطار المبادرات ال 6 للسداد النقدي الفوري، واستحوذت شركات الصناعات الغذائية على نحو 20% من هذه المبالغ حيث صرفت نحو 10 مليارات جنيه.

وقالت مي خيري المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، ان مصر هي أكبر مصنع ومصدر للغذاء في الوطن العربي، والثانية في الشرق الأوسط بعد تركيا، كما أنها الثانية أفريقيا بعد جنوب أفريقيا، مؤكده على ان القطاع يحقق معدلات نمو مرضية جدًا في ظل التحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي والمحلي.

وأوضح الدكتور تميم الضوى نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، ان أزمة (كوفيد – 19) ، والحرب الروسية الأوكرانية جعلت هناك اهتمام كبير لدي كافة دول العالم بالقطاع الغذائي وبالفعل بدأت دول كثيرة تنويع مصادر حصولها على الغذاء، الامر الذي يعد فرصه واعدة للقطاع الغذائي المصري.

مسئولة المعارض بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية تستعرض أهمية السوق البرازيلي والمشاركة في معرض APAS

أضاف ان صادرات القطاع اختلفت نسبيا للدول المستوردة، وهناك دول حققت معدلات نمو كبيرة في مقدمتها السودان والتي ارتفعت الصادرات الغذائية المصرية إليها بنسبة 169 % لتسجل 393 مليون دولار، والبرازيل التي تضاعفت الصادرات إليها بنسبة 200 % لتصل لنحو 45 مليون دولار، وفلسطين بنسبة 34 % لتسجل 198 مليون دولار.

واستعرضت هبه سهيل مسئولة المعارض بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية، خريطة المشاركة في المعارض الدولية خلال العام المقبل، حيث تم 3 معارض للاشتراك المجمع، وهي جلفود دبي وفانسي فود الولايات المتحدة الأمريكية وانوجا أو سيال.

وأضافت ان المجلس أجري استطلاع رأي للشركات الأعضاء لتحديد المعارض الآخري التي يوجد فرصة للشركات المصرية لعقد صفقات تصديرية، في مقدمتها معرض APAS المقام في البرازيل خلال شهر مايو 2024، وفود إكس اليابان، ومعرض السعودي فود، والذي تنظمه إدارة معرض جلفود، ومعرض سيال الصين، ومعرض وورلد فود إسطنبول بتركيا، ومعرض وورلد فود موسكو في روسيا.









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