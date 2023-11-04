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15.2 مليار ريال إجمالي الودائع الخاصة في البنوك العمانية بنهاية أغسطس - جريدة البورصة

11/4/2023 2:05:05 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) > ارتفعت القيمة الإجمالية للودائع الخاصة لدى البنوك التجارية في سلطنة عُمان بنهاية شهر أغسطس من العام الجاري، بنسبة 7.3%، لتصل إلى 15 مليارًا و293 مليون ريال، مقارنة بـ 14 مليارًا و246.2 مليون ريال خلال الفترة نفسها من عام 2022.

وذكرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العُماني، وفقا لوكالة الأنباء العمانية اليوم السبت، أنَّ القيمة الإجمالية لتلك الودائع تمثلت في ودائع الأجل وبلغت قيمتها 5 مليارات و16.2 مليون ريال، وودائع التوفير وبلغت 5 مليارات و281.5 مليون ريال، وودائع تحت الطلب وبلغت قيمتها 4 مليارات و712.9 مليون ريال.

وأوضحت النشرة، أنَّ القيمة الإجمالية للودائع تمثلت في 13 مليارًا و408.8 مليون بالريال، ومليار و884.2 مليون ريال عُماني بالعملات الأجنبية.

وبالنسبة للمؤشرات المصرفية للبنوك التجارية العُمانية بالنسبة المئوية مع نهاية شهر أغسطس الماضي، فقد ذكرت النشرة أنَّ نسبة مجموع النقد والمقاصة إلى الودائع بالريال بلغت 7.2% في حين بلغت نسبة مجموع النقد والمقاصة إلى إجمالي الودائع 6.1%، فيما بلغت نسبة مجموع القروض إلى الودائع 109.4%.

وبلغت نسبة الودائع بالعملة الأجنبية إلى إجمالي الودائع 14.5% في حين بلغت نسبة الموجودات الأجنبية إلى إجمالي القروض 12.6%، وبلغت نسبة الموجودات الأجنبية إلى إجمالي الموجودات 8.2%.

أمَّا عن نسبة المطلوبات الأجنبية إلى إجمالي المطلوبات، فقد بلغت 10.6%، وارتفعت نسبة الودائع تحت الطلب الخاصة إلى جملة الودائع الخاصة إلى 30.3%، وبلغت نسبة رأس المال والاحتياطات إلى إجمالي الودائع 23.9%، فيما بلغت نسبة المخصصات والفوائد المحتجزة إلى إجمالي الائتمان حوالي 5.5%.

أ ش أ

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