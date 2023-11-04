15.2 مليار ريال إجمالي الودائع الخاصة في البنوك العمانية بنهاية أغسطس - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
ارتفعت القيمة الإجمالية للودائع الخاصة لدى البنوك التجارية في سلطنة عُمان بنهاية شهر أغسطس من العام الجاري، بنسبة 7.3%، لتصل إلى 15 مليارًا و293 مليون ريال، مقارنة بـ 14 مليارًا و246.2 مليون ريال خلال الفترة نفسها من عام 2022.
وذكرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العُماني، وفقا لوكالة الأنباء العمانية اليوم السبت، أنَّ القيمة الإجمالية لتلك الودائع تمثلت في ودائع الأجل وبلغت قيمتها 5 مليارات و16.2 مليون ريال، وودائع التوفير وبلغت 5 مليارات و281.5 مليون ريال، وودائع تحت الطلب وبلغت قيمتها 4 مليارات و712.9 مليون ريال.
وأوضحت النشرة، أنَّ القيمة الإجمالية للودائع تمثلت في 13 مليارًا و408.8 مليون بالريال، ومليار و884.2 مليون ريال عُماني بالعملات الأجنبية.
وبالنسبة للمؤشرات المصرفية للبنوك التجارية العُمانية بالنسبة المئوية مع نهاية شهر أغسطس الماضي، فقد ذكرت النشرة أنَّ نسبة مجموع النقد والمقاصة إلى الودائع بالريال بلغت 7.2% في حين بلغت نسبة مجموع النقد والمقاصة إلى إجمالي الودائع 6.1%، فيما بلغت نسبة مجموع القروض إلى الودائع 109.4%.
وبلغت نسبة الودائع بالعملة الأجنبية إلى إجمالي الودائع 14.5% في حين بلغت نسبة الموجودات الأجنبية إلى إجمالي القروض 12.6%، وبلغت نسبة الموجودات الأجنبية إلى إجمالي الموجودات 8.2%.
أمَّا عن نسبة المطلوبات الأجنبية إلى إجمالي المطلوبات، فقد بلغت 10.6%، وارتفعت نسبة الودائع تحت الطلب الخاصة إلى جملة الودائع الخاصة إلى 30.3%، وبلغت نسبة رأس المال والاحتياطات إلى إجمالي الودائع 23.9%، فيما بلغت نسبة المخصصات والفوائد المحتجزة إلى إجمالي الائتمان حوالي 5.5%.
أ ش أ
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