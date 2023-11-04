النقد العربي يتعاون مع المركزي الباكستاني لتسهيل التحويلات المالية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
وقعت صندوق النقد العربي، مذكرة تفاهم مع البنك المركزي الباكستاني لإنشاء إطار للتعاون بين منصة“بنى” للمدفوعات و”راست”، نظام الدفع الفوري في باكستان.
وبموجب مذكرة التفاهم، تهدف كل من“بنى” و“راست” إلى ربط خدمات الدفع الفوري الخاصة بهما لتسهيل تحويل المدفوعات عبر الحدود بين العالم العربي وباكستان من خلال قنوات منظمة وفعالة وآمنة.
وسيعمل هذا الحل التعاوني على تعميم فوائد المدفوعات الفورية عبر الحدود للأفراد والمؤسسات، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين المنطقة العربية وباكستان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية“وام”.
وقال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي ورئيس مجلس إدارة“بنى” عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، إن هذا التعاون الإستراتيجي مع“راست” يؤكد التزام منصة“بنى” للمدفوعات في مواصلة تحقيق الربط وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين المنطقة العربية وشركائها الرئيسيين حول العالم، كما إن شراكة منصة“بنى” للمدفوعات مع“راست” تتوافق مع الرؤية المشتركة لابتكار حلول للمدفوعات عبر الحدود وتقديم تجربة دفع غنية وفعالة للأفراد والمؤسسات”.
وأضاف الحميدي، أن الشراكة تهدف إلى تعزيز حجم التحويلات المالية عبر الحدود من خلال القنوات الرسمية والآمنة، وستساهم في زيادة سرعة التحويلات وتقليل التكاليف.
من جانبه، قال محافظ البنك المركزي الباكستاني جميل أحمد:“تعد مذكرة التفاهم إنجازًا إستراتيجيًا مهمًا يفتح الباب أمام تواصل أوثق بين باكستان والعالم العربي، كما يتوافق هذا التعاون مع رؤيتنا للاستفادة من الربط العابر للحدود لبناء نظام تكاملي مبتكر للخدمات المالية الرقمية”.
وأضاف:“سيؤدي هذا التعاون إلى زيادة التحويلات المالية من خلال القنوات الرسمية، وتحسين سرعة وأمن وفعالية هذه التحويلات وتقليل كلفتها. ومع وجود جالية باكستانية يزيد تعدادها في الدول العربية عن 5 ملايين مقيم تشكل تحويلاتهم ما نسبته 55% من إجمالي التحويلات الواردة إلى باكستان”.
العربية.نت
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