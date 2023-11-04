النقد العربي يتعاون مع المركزي الباكستاني لتسهيل التحويلات المالية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > وقعت صندوق النقد العربي، مذكرة تفاهم مع البنك المركزي الباكستاني لإنشاء إطار للتعاون بين منصة“بنى” للمدفوعات و”راست”، نظام الدفع الفوري في باكستان.

وبموجب مذكرة التفاهم، تهدف كل من“بنى” و“راست” إلى ربط خدمات الدفع الفوري الخاصة بهما لتسهيل تحويل المدفوعات عبر الحدود بين العالم العربي وباكستان من خلال قنوات منظمة وفعالة وآمنة.

وسيعمل هذا الحل التعاوني على تعميم فوائد المدفوعات الفورية عبر الحدود للأفراد والمؤسسات، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين المنطقة العربية وباكستان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية“وام”.

وقال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي ورئيس مجلس إدارة“بنى” عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، إن هذا التعاون الإستراتيجي مع“راست” يؤكد التزام منصة“بنى” للمدفوعات في مواصلة تحقيق الربط وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين المنطقة العربية وشركائها الرئيسيين حول العالم، كما إن شراكة منصة“بنى” للمدفوعات مع“راست” تتوافق مع الرؤية المشتركة لابتكار حلول للمدفوعات عبر الحدود وتقديم تجربة دفع غنية وفعالة للأفراد والمؤسسات”.

وأضاف الحميدي، أن الشراكة تهدف إلى تعزيز حجم التحويلات المالية عبر الحدود من خلال القنوات الرسمية والآمنة، وستساهم في زيادة سرعة التحويلات وتقليل التكاليف.

من جانبه، قال محافظ البنك المركزي الباكستاني جميل أحمد:“تعد مذكرة التفاهم إنجازًا إستراتيجيًا مهمًا يفتح الباب أمام تواصل أوثق بين باكستان والعالم العربي، كما يتوافق هذا التعاون مع رؤيتنا للاستفادة من الربط العابر للحدود لبناء نظام تكاملي مبتكر للخدمات المالية الرقمية”.

وأضاف:“سيؤدي هذا التعاون إلى زيادة التحويلات المالية من خلال القنوات الرسمية، وتحسين سرعة وأمن وفعالية هذه التحويلات وتقليل كلفتها. ومع وجود جالية باكستانية يزيد تعدادها في الدول العربية عن 5 ملايين مقيم تشكل تحويلاتهم ما نسبته 55% من إجمالي التحويلات الواردة إلى باكستان”.

العربية.نت