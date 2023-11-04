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التنمية الصناعية تبحث التعاون مع التخطيط في تطوير تقديم الخدمات

11/4/2023 2:04:18 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكدت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أهمية التدريب ورفع القدرات ورفع معدلات أداء الهيئة بهدف تقديم خدمة متكاملة للمستثمر الصناعي، وسرعة إجراءاتها بما يخدم جذب الاستثمار لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة بالتعاون مع شركاء التنمية من القطاع الحكومي والخاص والشركاء الدوليين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته مع وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لمتابعة آليات تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة والوزارة، وأطر التعاون في مجال رفع القدرات ونشر التميز الحكومي وتطوير تقديم خدمات الهيئة.

وأوضحت رئيس الهيئة، أنه تم مناقشة تفاصيل العمل ووضع خطة لتطوير الأداء لتنفيذ محاور التعاون المشترك فيما يخص التدريب التطبيقي العملي على الإدارة والتخطيط الاستراتيجي، والتدريب على التميز الحكومي، واستكمال التعاون في توفير مزيد من المراكز التكنولوجية المتنقلة، وهي سيارات مجهزة تعمل كفروع للهيئة على مستوى الجمهورية، تكون مُجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة لتقديم خدمات الهيئة المميكنة للمستثمرين.

وأضافت أنه تم الاتفاق على دعم وزارة التخطيط لجهود الهيئة نحو الربط بالجهات المعنية مثل وزارة البيئة والحماية المدنية والمحليات والسجل التجاري ومصلحة الضرائب والمجمعة العشرية، كما تم مناقشة تقديم خدمات الهيئة عن طريق المراكز التكنولوجية وتحديد خطة عمل التدريب على تقديم خدمات الهيئة من خلال المراكز التكنولوجية النموذجية.

وأوضحت أن هيكل الهيئة الجديد يشتمل على إدارة عامة للتخطيط الاستراتيجي، مؤكدة أنه سيتم التنسيق مع وزارة التخطيط للتقييم ومراجعة السياسات وتأهيل الإدارة بشكل علمى سليم ، للانطلاق من الممكنات المتاحة.

أ ش أ

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