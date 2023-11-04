غدا.. انطلاق مؤتمر تحديات الاستثمار فى مصر بمشاركة 25 دولة

تنطلق غدا الأحد فعاليات مؤتمر تحديات الاستثمار فى مصر، وذلك فى دورته الأولى بمشاركة وفود من 25 دولة عربية وأجنبية وإفريقية، بالإضافة إلى ممثلين من الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقال الخبير الاقتصادى محمد بدر، إن المؤتمر يهدف إلى إيجاد حلول فعالة والتعامل مع التحديات التى تواجه الاستفادة من الاستثمار فى إفريقيا ومصر، وكذلك الفرص الواعدة التى يجب التركيز عليها لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والعربية.

وأوضح الخبير الاقتصادى، أن مصر تتمتع بتنافسية فى مجال الموارد البشرية فى قدرتها على توفير عمالة ماهرة ومدُربة فى شتى المجالات، هذا بالإضافة إلى تنافسية الأجور والتى تعُد أقل من مثيلاتها فى العالم، وتُعد القوى العاملة فى مصر والتى تقدر بنحو 29.9 مليون مشتغل من أمهر العمالة فى منطقة الشرق الأوسط على مدى عدة عقود.

وأكد بدر، أن مصر بمثابة المصدر الإقليمى الرئيسى للعمالة الماهرة فى عدة قطاعات مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والسياحة خاصة فى ظل تبنى الدولة برامج وطنية لتدريب وإعداد العمالة الماهرة.

وقال إن لمصر الريادة فى القطاعات التى تتطلب مهارات عالية والقطاعات القائمة على الخدمات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية حيث أن الأجور فى هذه القطاعات تُعد تنافسية للغاية وأكثر استقراراً فى مستويات الأجور فى الدول المنافسة.

وأشار إلى ما حققته تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من نمو، حيث وصلت إلى 10 مليارات دولار خلال عام 2022-2023 بنسبة زيادة بلغت 12.8% مقارنة بالعام المالى السابق، وتصدر القطاع الخدمى التعليم، والصحة، والخدمات المالية والمصرفية، والخدمات اللوجستية والنقل، والاتصالات، وغير ذلك أعلى التدفقات فى يوليو 2023، بنسبة 33.1%، يليه القطاع الإنشائى بنسبة 26.9% من إجمالى الاستثمارات.

وحول التحديات الاقتصادية والاستثمارية التى تواجه إفريقيا، قال بدر إن العديد من الخبراء ورجال الأعمال يتوقعون أن يحقق المستثمرون ضمن تحركاتهم فى القارة الإفريقية نتائج كبيرة، نسبة لما تمتلكه دول القارة من موارد طبيعية متعددة وكثرة الأيدى العاملة، كما قامت بعض الدول بتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار ضمن قوانين استثمار وضعت خصيصاً لجذب رؤوس الأموال الدولية وكبرى الشركات لتساعد إنسان ودول القارة.

وأعرب الخبير الاقتصادى عن أسفه للتراجع فى معدلات الجذب الاستثمارى، وقال، إنه مع مرور الوقت باتت أغلب الاستثمارات الأجنبية فى دول أفريقيا عرضة للعديد من التحديات التى تمثلت فى الصراعات وتحركات الجماعات المسلحة، وهى تحركات عملت على استهداف الشركات الأجنبية والمشاريع الاستثمارية الكبرى، وخسر بسببها المستثمرون العديد من الأموال.

وأكد بدر، أن أفريقيا مازالت بحاجة ماسة لمراكز دراسات وخبراء يعملون على دراسة كيفية خلق بيئة مستقرة للاستثمار الأجنبى فيها من خلال توفير حماية المؤسسات وتعويضها فى حال تعرضت لأى تحدٍّ خلال فترات الأحداث والصراعات التى تنتاب المنطقة من وقت لآخر.