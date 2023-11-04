((النجاح لتشغيل المعادن)) تتفاوض مع بنكى ((الأهلى)) و((مصر)) لاقتراض 10 ملايين جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تتفاوض شركة النجاح لتشغيل المعادن مع بنكى الأهلى ومصر لاقتراض 10 ملايين جنيه لزيادة رأسمال الشركة.
قال ناجح أديب نجيب رئيس مجلس إدارة الشركة، إن حجم إنتاج الشركة تراجع بنسبة 80% حاليًا مقارنة بالعام الماضى بسبب الصعود الكبير فى أسعار الخامات ما أدى إلى حاجة الشركة إلى سيولة مالية لتعويض الفارق بين عمليات البيع والأسعار الجديدة.
أضاف لـ ((البورصة))، أن الشركة تتفاوض أيضًا على تأجير مصنع بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان لتصنيع البوتاجازات، وتم تخصيص 6 ملايين جنيه لتنفيذ تلك التوسعات.
لفت إلى أن المصنع الجديد سيخصص فى تصنيع البوتاجازات الـ 5 شعلة بجودة عالية يتناسب مع احتياجات المستهلك المصرى وبالتحديد الطبقات المتوسطة خاصة بعد ارتفاع أسعارها بنسب كبيرة تجاوزت الـ10 آلاف جنيه فى السوق حاليًا.
وتسعى مصر إلى مضاعفة إنتاجها من البوتجازات ضمن مبادرة توطين الصناعات المستوردة محليًا، حيث ينتج نحو 2.5 مليون جهاز بوتاجاز سنوياً وتستورد كميات كبيرة، وفق شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات.
لفت إلى أن تذبذب سعر الدولار أبرز التحديات التى تواجه الصناع حاليًا وهو ما ينعكس أثره على أسعار الخامات فكلما ارتفع سعره فى السوق الموازى ارتفع سعر الخامة التى ترفع بالتدريج السعر النهائي للمنتج.
أردف أن الشركة تنتج أكثر من 70 طنا يوميًا فى ظل استقرار أسعار الخامات، لكن فى حال تغيرت نمطية السوق سلبيًا تتراجع الطاقة الإنتاجية بمعدلات كبيرة.
ذكر أن الشركة تتخصص فى تشغيل المعادن وجلفنة الحديد على البارد وتصنيع الاسطمبات وتصنيع قطع غيار البوتاجازات.
كتبت: تقى أيمن
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