((النجاح لتشغيل المعادن)) تتفاوض مع بنكى ((الأهلى)) و((مصر)) لاقتراض 10 ملايين جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) تتفاوض شركة النجاح لتشغيل المعادن مع بنكى الأهلى ومصر لاقتراض 10 ملايين جنيه لزيادة رأسمال الشركة.

قال ناجح أديب نجيب رئيس مجلس إدارة الشركة، إن حجم إنتاج الشركة تراجع بنسبة 80% حاليًا مقارنة بالعام الماضى بسبب الصعود الكبير فى أسعار الخامات ما أدى إلى حاجة الشركة إلى سيولة مالية لتعويض الفارق بين عمليات البيع والأسعار الجديدة.

أضاف لـ ((البورصة))، أن الشركة تتفاوض أيضًا على تأجير مصنع بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان لتصنيع البوتاجازات، وتم تخصيص 6 ملايين جنيه لتنفيذ تلك التوسعات.

لفت إلى أن المصنع الجديد سيخصص فى تصنيع البوتاجازات الـ 5 شعلة بجودة عالية يتناسب مع احتياجات المستهلك المصرى وبالتحديد الطبقات المتوسطة خاصة بعد ارتفاع أسعارها بنسب كبيرة تجاوزت الـ10 آلاف جنيه فى السوق حاليًا.

وتسعى مصر إلى مضاعفة إنتاجها من البوتجازات ضمن مبادرة توطين الصناعات المستوردة محليًا، حيث ينتج نحو 2.5 مليون جهاز بوتاجاز سنوياً وتستورد كميات كبيرة، وفق شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات.

لفت إلى أن تذبذب سعر الدولار أبرز التحديات التى تواجه الصناع حاليًا وهو ما ينعكس أثره على أسعار الخامات فكلما ارتفع سعره فى السوق الموازى ارتفع سعر الخامة التى ترفع بالتدريج السعر النهائي للمنتج.

أردف أن الشركة تنتج أكثر من 70 طنا يوميًا فى ظل استقرار أسعار الخامات، لكن فى حال تغيرت نمطية السوق سلبيًا تتراجع الطاقة الإنتاجية بمعدلات كبيرة.

ذكر أن الشركة تتخصص فى تشغيل المعادن وجلفنة الحديد على البارد وتصنيع الاسطمبات وتصنيع قطع غيار البوتاجازات.





كتبت: تقى أيمن



