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شركات يابانية تبدي رغبتها في ضخ استثمارات جديدة بمصر

11/4/2023 2:04:17 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أبدى ممثلو شركات يابانية، رغبتهم في ضخ استثمارات جديدة بمصر، التي تعتبر مركزا رئيسيا لتصنيع وتصدير العلامات التجارية اليابانية.

جاء ذلك خلال زيارة ترويجية لحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى دولة اليابان.

وشهدت الزيارة، عقد لقاءات ثنائية مع كبرى الشركات اليابانية في قطاعات صناعة السيارات ومكوناتها، والصناعات الإلكترونية، والصناعات الدوائية، ومعدات الإنشاءات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الغذائية، إلى جانب أهم البنوك والمؤسسات المالية اليابانية، وممثلي المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بطوكيو.

وأكد ممثلو الشركات اليابانية، على ثقتهم بالاقتصاد المصري، وتقديرهم لجهود الحكومة المصرية في تعزيز كفاءة بيئة الاستثمار في مصر.

وتضمنت الزيارة، عقد منتدى استثماري مصري ياباني بحضور ممثلي 100 شركة وهيئة اقتصادية يابانية، تم فيه استعراض مجالات الاستثمار المستقبلية والفرص الاستثمارية المتنوعة بمصر، والتجارب الناجحة للشركات اليابانية العاملة في مصر كشركة سوميتومو مصر، وشركة أوتسوكا.

ونظم السفير محمد أبو بكر، سفير مصر بطوكيو، مائدة مستديرة ضمت رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والشركات اليابانية العاملة في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، بغرض عرض استراتيجية الدولة لتصنيع السيارات، وإطلاع مجتمع الأعمال الياباني على مستجدات بيئة الأعمال في مصر.

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