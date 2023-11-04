ننشر الجدول الزمني لتسليم وحدات جنة في دمياط الجديدة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة سيبدأ يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر، وحتى يوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2024، في تسليم وحدات مشروع جنة“المرحلة الثامنة” في مدينة دمياط الجديدة.

وأوضح المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات بالعمارات من 1 : 3، يوم الأحد 19/11/2023.

ووحدات بالعمارات من 4 : 6، يوم الإثنين 20/11/2023.

ووحدات بالعمارات من 7 : 9، يوم الثلاثاء 21/11/2023.

ووحدات بالعمارات من 10 : 12، يوم الأربعاء 22/11/2023.

وتم تخصيص يوم الخميس 23/11/2023، لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة.

وسيتم تسليم وحدات بالعمارات من 13 : 15، يوم الأحد 26/11/2023.

ووحدات بالعمارات من 16 : 45، يوم الإثنين 27/11/2023.

ووحدات بالعمارات من 46 : 48، يوم الثلاثاء 28/11/2023.

ووحدات بالعمارتين 49 : 50، يوم الأربعاء 29/11/2023.

وتخصيص يوم الخميس 30/11/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأضاف خلف الله، أنه سيتم تسليم وحدات بالعمارتين 51 و52، يوم الأحد 3/12/2023.

ووحدات بالعمارتين 53 و54، يوم الإثنين 4/12/2023.

ووحدات بالعمارتين 55 و56، يوم الثلاثاء 5/12/2023.

ووحدات بالعمارتين 57 و58، يوم الأربعاء 6/12/2023.

وتم تخصيص يوم الخميس 7/12/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وسيتم تسليم وحدات بالعمارتين 59 و60، يوم الأحد 10/12/2023.

ووحدات بالعمارتين 61 و62، يوم الإثنين 11/12/2023.

ووحدات بالعمارتين 63 و64، يوم الثلاثاء 12/12/2023

ووحدات بالعمارتين 65 و66، يوم الأربعاء 13/12/2023.

وتخصيص يوم الخميس 14/12/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وقال إنه سيتم تسليم وحدات بالعمارتين 67 و68، يوم الأحد 17/12/2023.

ووحدات بالعمارات من 69 : 71، يوم الإثنين 18/12/2023.

ووحدات بالعمارات من 72 : 77، يوم الثلاثاء 19/12/2023.

ووحدات بالعمارات من 78 : 82، يوم الأربعاء 20/12/2023.

وتم تخصيص يوم الخميس 21 ديسمبر 2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

ولفت إلى أنه سيتم تسليم وحدات بالعمارتين 83 و84، يوم الأحد 24/12/2023.

ووحدات العمارتين 85 و86 يوم الإثنين 25/12/2023.

ووحدات بالعمارتين 87 و88، يوم الثلاثاء 26/12/2023.

ووحدات بالعمارتين 89 و90، يوم الأربعاء 27/12/2023.

وتخصيص يوم الخميس 28/12/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

ونوه رئيس جهاز دمياط الجديدة، عن أنه سيتم تسليم وحدات بالعمارتين 91 و92، يوم الأحد 31/12/2023.

ووحدات بالعمارات من 93 : 96، يوم الإثنين 1/1/2024.

ووحدات بالعمارات من 99 : 103، يوم الثلاثاء 2/1/2024.

وتم تخصيص يوم الأربعاء 3/1/2024، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.