ننشر الجدول الزمني لتسليم وحدات جنة في دمياط الجديدة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة سيبدأ يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر، وحتى يوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2024، في تسليم وحدات مشروع جنة“المرحلة الثامنة” في مدينة دمياط الجديدة.
وأوضح المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات بالعمارات من 1 : 3، يوم الأحد 19/11/2023.
ووحدات بالعمارات من 4 : 6، يوم الإثنين 20/11/2023.
ووحدات بالعمارات من 7 : 9، يوم الثلاثاء 21/11/2023.
ووحدات بالعمارات من 10 : 12، يوم الأربعاء 22/11/2023.
وتم تخصيص يوم الخميس 23/11/2023، لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة.
وسيتم تسليم وحدات بالعمارات من 13 : 15، يوم الأحد 26/11/2023.
ووحدات بالعمارات من 16 : 45، يوم الإثنين 27/11/2023.
ووحدات بالعمارات من 46 : 48، يوم الثلاثاء 28/11/2023.
ووحدات بالعمارتين 49 : 50، يوم الأربعاء 29/11/2023.
وتخصيص يوم الخميس 30/11/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.
وأضاف خلف الله، أنه سيتم تسليم وحدات بالعمارتين 51 و52، يوم الأحد 3/12/2023.
ووحدات بالعمارتين 53 و54، يوم الإثنين 4/12/2023.
ووحدات بالعمارتين 55 و56، يوم الثلاثاء 5/12/2023.
ووحدات بالعمارتين 57 و58، يوم الأربعاء 6/12/2023.
وتم تخصيص يوم الخميس 7/12/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.
وسيتم تسليم وحدات بالعمارتين 59 و60، يوم الأحد 10/12/2023.
ووحدات بالعمارتين 61 و62، يوم الإثنين 11/12/2023.
ووحدات بالعمارتين 63 و64، يوم الثلاثاء 12/12/2023
ووحدات بالعمارتين 65 و66، يوم الأربعاء 13/12/2023.
وتخصيص يوم الخميس 14/12/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.
وقال إنه سيتم تسليم وحدات بالعمارتين 67 و68، يوم الأحد 17/12/2023.
ووحدات بالعمارات من 69 : 71، يوم الإثنين 18/12/2023.
ووحدات بالعمارات من 72 : 77، يوم الثلاثاء 19/12/2023.
ووحدات بالعمارات من 78 : 82، يوم الأربعاء 20/12/2023.
وتم تخصيص يوم الخميس 21 ديسمبر 2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.
ولفت إلى أنه سيتم تسليم وحدات بالعمارتين 83 و84، يوم الأحد 24/12/2023.
ووحدات العمارتين 85 و86 يوم الإثنين 25/12/2023.
ووحدات بالعمارتين 87 و88، يوم الثلاثاء 26/12/2023.
ووحدات بالعمارتين 89 و90، يوم الأربعاء 27/12/2023.
وتخصيص يوم الخميس 28/12/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.
ونوه رئيس جهاز دمياط الجديدة، عن أنه سيتم تسليم وحدات بالعمارتين 91 و92، يوم الأحد 31/12/2023.
ووحدات بالعمارات من 93 : 96، يوم الإثنين 1/1/2024.
ووحدات بالعمارات من 99 : 103، يوم الثلاثاء 2/1/2024.
وتم تخصيص يوم الأربعاء 3/1/2024، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.
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